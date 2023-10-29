NBA／唐西奇、諾威茨基現場觀看世界大賽 惜遊騎兵慘敗

力拚創隊62年來首座冠軍的德州遊騎兵，在世界大賽首場比賽上演奇蹟戲碼，9局下靠著席格（Corey Seager）先炸裂追平兩分砲，將球隊從輸球邊緣救了回來，延長11局下再由賈西亞（Adolis Garcia）敲出再見陽春砲，先聲奪人。

Luka Dončić and Dirk Nowitzki ran it back for Game 2 #WorldSeries pic.twitter.com/uoXOih6Jlm — MLB Life (@MLBLife) October 29, 2023

當時身處同城的達拉斯獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）和名人堂傳奇巨星諾維茨基（Dirk Nowitzki）都分別發文慶賀。

今天唐西奇和諾維茨基這對老少搭檔更是一同進場觀看世界大賽第2戰，兩人都穿上印有自己名字的遊騎兵隊球衣，轉播單位還特別補捉他們坐在場邊的畫面，引發現場球迷的巨大歡呼聲。

Some Mavs stars past and present are here for Game 2!



@swish41 x @luka7doncic pic.twitter.com/VpFrPuS8WJ — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 29, 2023

不過擁有達拉斯兩大籃球巨星壓陣助威的遊騎兵，在這場比賽就沒有像前場一樣幸運之神降臨，整場打線遭到響尾蛇隊先發投手凱利（Merrill Kelly）的壓制，最終以1比9慘敗，系列賽形成1比1平手。

這不是唐西奇和諾維茨基第一次一同去看棒球，在美聯冠軍賽遊騎兵隊太空人的第4戰，兩人也一起去現場看球，不過該場比賽遊騎兵是以3比10慘敗。

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