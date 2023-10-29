T1聯盟／航向冠軍榮耀 海神公布年度口號、主視覺

今天將迎接T1聯盟新賽季的高雄全家海神隊，今天宣布第三季年度口號 「Ride the Wave」，展現雄浪再臨氣勢，以海闊雄心態度面對所有挑戰，主視覺延續相同概念，呼應高雄海洋城市意象，透過大船錨定榮耀揮旗啟航的視覺表現，傳達新球季球隊將秉持萬浪一心精神，展現雄浪再臨氣勢，為即將乘浪而前行的新賽季揭開序幕。

海神開季首戰客場面對衛冕軍新北中信特攻，今天迎接首戰前公布年度口號、主視覺和年度形象影片等，形象影片由吉祥物布浪尼 Brownie 清晨從家中出發練球揭開序幕，傳達球隊以「家」為本，並獻給每一位熱愛籃球、守護海神的「神隊友」，並勉勵球員繼續維持初衷，期許新賽季共同攜手見證雄浪再臨。

海神領隊Michelle與球隊冠名合作夥伴全家便利商店更在影片中現身力挺，象徵所有支持萬浪一心，攜手 Ride the Wave。

高雄全家海神隊新賽季積極補強延攬英國巨人艾倫，偕同庫薩斯「雙塔」共同守護內線；攻守兩端活棋瓊斯加入賦予陣容與戰術更多可能性，總教練喬伊斯也點名邱子軒、呂威霆、吳曉謹進步有目共睹，另提到尚未出賽過的唐維傑是隊上後起之秀，「唐維傑擁有速度優勢與優異的決策能力，會是1至3號位置活棋。」

艾倫、瓊斯異口同聲表示，歷經場熱身賽與團隊默契漸入佳境。熱身賽與邱子軒有不少精彩好球搭配，艾倫說：「子軒跟我場上常有眼神交會找到對方，製造彼此得分機會。」

今天迎戰衛冕軍中信特攻，瓊斯蓄勢待發，「要拿下勝利除了進攻端要打出團隊球風，並執行一對一防守加壓策略。」 高雄全家海神隊第三季年度主視覺「Ride the Wave」 。圖／高雄全家海神隊提供 高雄全家海神隊年度形象影片側拍 。圖／高雄全家海神隊提供 高雄全家海神隊年度形象影片側拍 。圖／高雄全家海神隊提供

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