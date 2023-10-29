NBA／聯盟個人獎出賽65場當基準 格林：我要打滿
勇士隊悍將「嘴綠」格林（Draymond Green）10月初在一場練習賽中傷到腳踝，無法順利隨隊開季，不過受傷至今格林復原進度良好，今天他在受訪時證實，自己將在明天對火箭隊的比賽歸隊。
這不過是格林11年職業生涯缺席的第2場開幕戰，他在訓練營開打前3天一場臨時比賽中踩到庫明加（Jonathan Kuminga）的腳，導致腳踝扭傷，當時預計需要3到6周時間康復，也因此缺席了賽季前兩場對太陽隊、國王隊的比賽。
根據報導，格林在場上的活動狀況持續進步，已經參與過5對5練習賽，也打過隊內分組賽，受訪中格林提及，本季聯盟新增「至少出賽65場才能競爭個人獎」門檻，讓他視出賽數為重要目標，接下來勇士將要「背靠背」迎戰火箭隊、鵜鶘隊，自己則希望兩場比賽都能夠出戰。
格林說：「我有很多目標，還沒有辦法詳細說明，但我會打65場比賽。」
格林透漏，自己將會有出賽時間控管，不過具體數字仍未清楚，也不確定將會以先發還是替補之姿上陣，自從2014-15奪冠賽季被扶正為先發後，格林過去9個賽季只有2場比賽是從板凳出發。
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