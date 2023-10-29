NBA／諾斯率軍回多倫多踢館 安比德、馬克西助威合砍68分

曾經帶領暴龍在2019年奪下隊史首冠且贏得年度最佳總教練的諾斯（Nick Nurse），上季結束後被暴龍解除合作關係，離開了效力5個賽季的球隊，之後馬上被76人延攬。

今天諾斯率領他的全新班底前往多倫多踢館，安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）分別攻下34分，最終76人以114比107取得本季首勝。暴龍在第一節的暫停期間特別播放影片向諾斯致敬，主場球迷也起立鼓掌。

Nick Nurse tribute video fittingly set to the @arkellsmusic. pic.twitter.com/mYX9IyJ93g — Josh Lewenberg (@JLew1050) October 28, 2023

和高層關係冰凍的哈登（James Harden），此役持續缺席，先前他也沒有隨隊前往密爾瓦基的開幕戰。不過76人顯然暫時還不會太過想念哈登，因為馬克西正努力填補所有空缺。

馬克西全場20投12中，三分球更是9投7中，繳出34分7助攻6籃板的全能數據；安比德同樣有34分9籃板8助攻的進帳，他從2017年以來已經累積159場至少30分的比賽。

34 PTS | 7 AST | 6 REB



something about @TyreseMaxey in Toronto...@PALottery pic.twitter.com/dXW82cUJRZ — Philadelphia 76ers (@sixers) 2023年10月29日

烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）替補得到18分5籃板3抄截，哈里斯（Tobias Harris）15分。76人除了馬克西的外線神準，其他人卻是不太理想，合計19投3中。

暴龍前一晚才在芝加哥苦戰到延長賽最後飲恨，馬不停蹄又回到加拿大備戰。不過比賽之初他們的體能顯然沒有受到太大影響，崔蘭特（Gary Trent Jr.）和席亞康（Pascal Siakam）合拿25分，球隊上半場還領先76人3分。

但進入第三節後，暴龍命中率大幅跌到僅有36.4%，反觀對手在安比德和馬克西的帶動下，團隊命中率衝破6成，一舉拉開雙方兩位數比分差距。施羅德（Dennis Schroder）和巴恩斯（Scottie Barnes）末節積極搶攻，兩人合拿19分，但76人穩紮穩打，沒給暴龍有逆轉契機。

巴恩斯拿下24分8籃板5助攻，崔蘭特頂替右腿抽筋的阿努諾比（OG Anunoby）先發，拿到17分；施羅德15分10助攻4籃板2抄截，席亞康11分7籃板4助攻。暴龍全隊砍進17顆三分球，也是他們能夠與76人周旋到最後的關鍵之一。

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