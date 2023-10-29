快訊

MLB／凱利7局壓制、打線16安放毒 響尾蛇世界大賽逼平遊騎兵

以色列菁英部隊與哈瑪斯進行巷戰 空軍投「碉堡剋星」摧毀地道

每多一匙就多100卡！一圖看懂火鍋醬料熱量排行：第一名是它

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／拉文狂砍50分做白工 公牛「背靠背」不敵活塞

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
拉文(右)成為本季首位突破50分的球員。 美聯社
拉文(右)成為本季首位突破50分的球員。 美聯社

開季前兩戰30投僅7中的拉文（Zach LaVine），在今天「背靠背」作客底特律的比賽中火力大爆發，全場32投19中包括7記三分球在內，狂砍51分，成為本季首位突破50分的球員。不過公牛最終仍是以102比118敗給活塞。

根據統計，拉文成為喬丹（Michael Jordan）以來首位單場破50分卻沒有傳出助攻的公牛球員。喬丹在1996年11月6日面對熱火時拿下50分，沒有送出助攻，該場比賽公牛在客場是以6分之差勝出。

公牛昨天才在主場與暴龍一路廝殺到延長賽，靠著卡盧索（Alex Caruso）的致勝三分球艱辛贏得比賽。第四節瘋狂追分的德羅展（DeMar DeRozan），此役13投7中得到20分4助攻2阻攻，佛西維奇（Nikola Vucevic）12分4籃板，公牛全隊也僅有三劍客得分超過兩位數。

活塞上半場憑藉超過6成的命中率和均衡攻勢取得13分領先，第三節拉文獨拿20分，幫助公牛將差距縮小到個位數；不過杜倫（Jalen Duren）和康寧漢（Cade Cunningham）在第四節合拿17分，帶動活塞一口氣拉開到19分差，公牛無力反擊。

康寧漢拿下25分10助攻，杜倫23分15籃板5助攻2阻攻，史都華（Isaiah Stewart）14分9籃板；替補的巴克斯（Alec Burks）則有18分進帳。

相關新聞

NBA／拉文狂砍50分做白工 公牛「背靠背」不敵活塞

開季前兩戰30投僅7中的拉文（Zach LaVine），在今天「背靠背」作客底特律的比賽中火力大爆發，全場32投19中包括7記三分球在內，狂砍51分，成為本季首位突破50分的球員。不過公牛最終仍是以1

NBA／太神！隨手拋出致勝擦板三分球 唐西奇：不知道怎麼進的

面對前隊友芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）的嚴密看防，唐西奇（Luka Doncic）在剩下26.3秒雙方平手之際，隨手一拋扔進了不可思議的擦板三分球，幫助獨行俠最後以125比12

T1聯盟／航向冠軍榮耀 海神公布年度口號、主視覺

今天將迎接T1聯盟新賽季的高雄全家海神隊，今天宣布第三季年度口號 「Ride the Wave」，展現雄浪再臨氣勢，以海...

NBA／諾斯率軍回多倫多踢館 安比德、馬克西助威合砍68分

曾經帶領暴龍在2019年奪下隊史首冠且贏得年度最佳總教練的諾斯（Nick Nurse），上季結束後被暴龍解除合作關係，離開了效力5個賽季的球隊，之後馬上被76人延攬。 今天諾斯率領他的全新班底前

NBA／全能數據迎生涯首勝 溫班亞瑪：我真的喜歡贏球

馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的生涯第2戰就在第四節關鍵時刻單打得手，將比賽逼進延長；之後他又在延長賽率先得分，帶動馬刺整體氣勢，最終以126比122驚險擊退火箭，拿下生涯首勝

NBA／轟進8顆三分創新高 布朗森：我們為彼此創造機會

在主場開幕戰敗給強敵塞爾蒂克的比賽中，布朗森（Jalen Brunson）全場21投僅6中包括三分球8投3中，當時他表示不需要太糾結於這樣的結果，而是在專注於接下來的比賽，繼續向前看。 布朗森的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。