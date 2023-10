NBA／拉文狂砍50分做白工 公牛「背靠背」不敵活塞

開季前兩戰30投僅7中的拉文(Zach LaVine),在今天「背靠背」作客底特律的比賽中火力大爆發,全場32投19中包括7記三分球在內,狂砍51分,成為本季首位突破50分的球員。不過公牛最終仍是以102比118敗給活塞。

根據統計,拉文成為喬丹(Michael Jordan)以來首位單場破50分卻沒有傳出助攻的公牛球員。喬丹在1996年11月6日面對熱火時拿下50分,沒有送出助攻,該場比賽公牛在客場是以6分之差勝出。

