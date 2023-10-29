NBA／拉文狂砍50分做白工 公牛「背靠背」不敵活塞

開季前兩戰30投僅7中的拉文（Zach LaVine），在今天「背靠背」作客底特律的比賽中火力大爆發，全場32投19中包括7記三分球在內，狂砍51分，成為本季首位突破50分的球員。不過公牛最終仍是以102比118敗給活塞。

根據統計，拉文成為喬丹（Michael Jordan）以來首位單場破50分卻沒有傳出助攻的公牛球員。喬丹在1996年11月6日面對熱火時拿下50分，沒有送出助攻，該場比賽公牛在客場是以6分之差勝出。

Zach LaVine meant BUSINESS tonight 😤



New career-high for the Bulls' star ‼️



🔥 51 PTS

🔥 19/32 FG

🔥 7/13 3PT pic.twitter.com/vrqCldAfTe — NBA (@NBA) October 29, 2023

公牛昨天才在主場與暴龍一路廝殺到延長賽，靠著卡盧索（Alex Caruso）的致勝三分球艱辛贏得比賽。第四節瘋狂追分的德羅展（DeMar DeRozan），此役13投7中得到20分4助攻2阻攻，佛西維奇（Nikola Vucevic）12分4籃板，公牛全隊也僅有三劍客得分超過兩位數。

活塞上半場憑藉超過6成的命中率和均衡攻勢取得13分領先，第三節拉文獨拿20分，幫助公牛將差距縮小到個位數；不過杜倫（Jalen Duren）和康寧漢（Cade Cunningham）在第四節合拿17分，帶動活塞一口氣拉開到19分差，公牛無力反擊。

康寧漢拿下25分10助攻，杜倫23分15籃板5助攻2阻攻，史都華（Isaiah Stewart）14分9籃板；替補的巴克斯（Alec Burks）則有18分進帳。

Cade Cunningham ran the show tonight for the Pistons‼️



25 PTS

10 AST

W pic.twitter.com/iluGXGdSF7 — NBA (@NBA) October 29, 2023

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