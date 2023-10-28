NBA／全能數據迎生涯首勝 溫班亞瑪：我真的喜歡贏球

馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的生涯第2戰就在第四節關鍵時刻單打得手，將比賽逼進延長；之後他又在延長賽率先得分，帶動馬刺整體氣勢，最終以126比122驚險擊退火箭，拿下生涯首勝。賽後他興奮地高呼：「我真的太愛贏球了！」

溫班亞瑪攻下21分12籃板3阻攻3抄截，其中第四節和延長賽一共拿下13分8籃板3阻攻，完全展現贏球的決心。

「我真的、真的喜歡贏球，這是我一生中最愛的事情了，這當然是一種很棒的感覺。當我回到休息室後，波波維奇（Gregg Popovich）也告訴我這是我在NBA的第一場勝利，讓我為自己感到驕傲。」

擺脫前一場的犯規麻煩，溫班亞瑪此役明顯改善這個問題，只出現2次犯規，雖然前三節他僅有8分進帳，但在最後關鍵時刻，他還是發揮出傲人的天賦「當然，這只是一場勝利而已。我們往後還有很多很艱難的比賽。」溫班亞瑪說。

馬刺官方在賽後也發佈一段溫班亞瑪所錄製的影片。「馬刺球迷們，我想對你們說聲感謝，感謝你們來這裡。這裡的氣氛太瘋狂了，這是我與球隊一起拿下的首場勝利，我為隊友們感到驕傲，我也很感激你們給我的愛，我愛你們。這裡的氣氛真的是令人難以置信，希望未來還會累積更多勝利，馬刺加油！」

Victor Wembanyama puts on a SHOW and secures his first career NBA win in an OT thriller!



🔥 21 PTS

🔥 12 REB

🔥 3 BLK

🔥 2 STL pic.twitter.com/a0cYk5lPmj — NBA (@NBA) 2023年10月28日

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