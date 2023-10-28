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NBA／轟進8顆三分創新高 布朗森：我們為彼此創造機會

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗森命中生涯新高8顆三分球。 路透社
布朗森命中生涯新高8顆三分球。 路透社

在主場開幕戰敗給強敵塞爾蒂克的比賽中，布朗森（Jalen Brunson）全場21投僅6中包括三分球8投3中，當時他表示不需要太糾結於這樣的結果，而是在專注於接下來的比賽，繼續向前看。

布朗森的確做到他所說的。

尼克今天前往亞特蘭大作客，布朗森外線信手拈來，轟進生涯單場新高8顆三分球，獨拿31分5助攻3籃板，幫助尼克以126比120擊敗老鷹，搶下開季首勝。

布朗森三分外線出手12次就命中8球，展現絕佳狀態。「可能有一兩球投得很糟糕，但出手仍是處於節奏上。我就是在對的時間點作出正確的投籃。」

在布朗森的帶動下，巴瑞特（RJ Barrett）進帳26分6助攻，藍道（Julius Randle）演出準大三元的17分12籃板9助攻，兩人一共命中6顆三分球。尼克全場砍進20記三分球，團隊送出30次助攻，成了勝負的關鍵。

「我們把球送到油漆區，每個人都能打進。我們有很多球員執行進攻，為彼此創造機會，有很多球員能夠吸引大量防守注意力。當我們依靠彼此打球，這讓我們的工作輕鬆很多。」布朗森說。

老鷹開季連吞兩敗，這或許也跟楊恩（Trae Young）低迷的進攻手感有連帶關係。前一場對黃蜂他19投4中，今天則是16投4中，兩場比賽下來命中率僅22.9%，場均20.5分10.5助攻，累積出現11次失誤。

「這不是我們想要的開季表現，但我相信這個過程。就像上一場比賽，我們也經歷過類似的情況，對手充滿對抗性，你必須要跟得上他們的強度。這是一場我們必須從中學習的比賽，我們必須要吸取教訓變得更好。」楊恩說。

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