快訊

挺過胃癌…資深體育主播腦溢血驟逝 詹怡宜痛別摯愛兄長

獨／另有其人？揭趙天麟外遇張女「不是以為的她」 柯志恩回答藏玄機

政治高層不知情！軍事部門主導襲擊以國 哈瑪斯領導人：訝異美出手

NBA／太神！隨手拋出致勝擦板三分球 唐西奇：不知道怎麼進的

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇神奇擦板三分球助獨行俠開季2連勝。 路透社
唐西奇神奇擦板三分球助獨行俠開季2連勝。 路透社

面對前隊友芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）的嚴密看防，唐西奇（Luka Doncic）在剩下26.3秒雙方平手之際，隨手一拋扔進了不可思議的擦板三分球，幫助獨行俠最後以125比120氣走籃網。

唐西奇全場25投16中包括三分球14投9中、10罰8中，個人狂飆49分10籃板7助攻，特別是在第四節最後關頭他命中4記三分球，包含這顆宛如天外飛仙的進球，個人獨拿14分，隻手帶領球隊贏得勝利。

根據統計，這是唐西奇生涯第15次至少拿到40分10籃板5助攻，超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），寫下聯盟25歲以下球員累積該數據第2多的紀錄，僅落後「大O」羅伯森（Oscar Robertson）1次。唐西奇目前是24歲又242天，本季有機會突破這項紀錄。

賽後談到這顆關鍵的神奇三分球，唐西奇坦言自己根本不知道是怎麼投進的。「我看到進攻時間只剩下2、3秒了，只好投出去。最好能碰到籃筐，這樣我們就有機會搶籃板，我不知道怎麼命中的。」

被問到是否故意要利用擦板來進球，唐西奇斬釘截鐵地說：「是的」而當媒體提及芬尼史密斯說沒有聽到唐西奇喊要擦板，唐西奇笑著說：「因為我是講斯洛維尼亞話，所以他聽不懂。」

芬尼史密斯說：「我已經看過100萬次了吧，唐西奇確實會去練這樣的球我覺得我們不該讓他接到球，這可能是最好的選擇。他都看不到籃框，結果還是投進了。」

對於唐西奇的神奇進球，主帥基德（Jason Kidd）也表示：「這是Luka的特別節目，他熱愛這種時刻，他找到了解決問題的方式。他在訓練時會練習很多類似這樣的投籃，有時候會被鏡頭捕捉到，有時候你只能親眼目睹，今天這一球就是那樣的投籃其中之一。」

相關新聞

NBA／對戰國王連續飆分秀 柯瑞直追喬丹、張伯倫紀錄

柯瑞（Stephen Curry）在今天作客沙加緬度的比賽中狂轟41分，包括第三節獨拿16分，一舉拉開雙方比分差距，最後更命中關鍵三分球，以招牌的睡覺手勢向對手說晚安。這樣的表現也讓柯瑞追上喬丹（Mi

NBA／太神！隨手拋出致勝擦板三分球 唐西奇：不知道怎麼進的

面對前隊友芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）的嚴密看防，唐西奇（Luka Doncic）在剩下26.3秒雙方平手之際，隨手一拋扔進了不可思議的擦板三分球，幫助獨行俠最後以125比12

NBA／公牛超低機率逆轉奇蹟 德羅展感謝卡盧索致勝一擊

主場面對暴龍的第四節還剩下5分鐘時，公牛落後多達17分，眼看大勢已去，沒想到德羅展（DeMar DeRozan）全面接管進攻，個人獨拿18分，帶動球隊殺出22比5的攻勢，硬是將比賽拖入延長。也間接創造

NBA／新秀雙塔同日爆發 霍姆葛倫7火鍋、溫班亞瑪迎首勝

身為聯盟最受期待的年輕長人馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與雷霆霍姆葛倫（Chet Holmgren）...

NBA／轟進8顆三分創新高 布朗森：我們為彼此創造機會

在主場開幕戰敗給強敵塞爾蒂克的比賽中，布朗森（Jalen Brunson）全場21投僅6中包括三分球8投3中，當時他表示不需要太糾結於這樣的結果，而是在專注於接下來的比賽，繼續向前看。 布朗森的

NBA／范德比爾特腳傷預計休兩週 湖人防守體系缺一角

湖人前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）近期受到左腳跟滑囊炎的困擾，儘管隊醫確認其傷勢情況已經有改善，但預估仍需要至少缺席兩週時間，後續再做複檢，今年球季的首次出賽還要再等等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。