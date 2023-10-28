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NBA／公牛超低機率逆轉奇蹟 德羅展感謝卡盧索致勝一擊
主場面對暴龍的第四節還剩下5分鐘時，公牛落後多達17分，眼看大勢已去，沒想到德羅展（DeMar DeRozan）全面接管進攻，個人獨拿18分，帶動球隊殺出22比5的攻勢，硬是將比賽拖入延長。也間接創造了卡盧索（Alex Caruso）上演致勝三分球的絕妙舞台。
有媒體統計，自1996-97年開始追蹤數據以來，正規四節比賽最後5分鐘還落後17分的球隊中，累積戰績是5勝10570敗，公牛可說是讓球迷見證了奇蹟。《ESPN》更顯示，暴龍在最後5分鐘比賽的勝率高達99.8%。
「這完全取決於你要如何去回應和反彈，」德羅展說，「整場比賽我們有一些時候停滯不前，但我們堅持到底，給了自己一個可以贏球的機會。」
另一方面，雖然德羅展是公牛得以創造瘋狂逆轉秀的功臣之一，第四節加上延長賽一共拿下22分，不過他在正規比賽時間剩下15秒內，錯失了3次可以追平或超前比分的罰球，成為1997-98年以來首見。
生涯罰球命中率達到84%的德羅展，賽後談到罰球失手的問題，直言要感謝卡盧索拯救了他。
ALEX CARUSO HITS THE 3⃣ TO TAKE THE LEAD WITH 2.3 SECS IN OT!— NBA (@NBA) October 28, 2023
WATCH LIVE: https://t.co/WfH3FJ6tZs pic.twitter.com/kE4hRbGotT
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