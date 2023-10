NBA／公牛超低機率逆轉奇蹟 德羅展感謝卡盧索致勝一擊

主場面對暴龍的第四節還剩下5分鐘時,公牛落後多達17分,眼看大勢已去,沒想到德羅展(DeMar DeRozan)全面接管進攻,個人獨拿18分,帶動球隊殺出22比5的攻勢,硬是將比賽拖入延長。也間接創造了卡盧索(Alex Caruso)上演致勝三分球的絕妙舞台。

有媒體統計,自1996-97年開始追蹤數據以來,正規四節比賽最後5分鐘還落後17分的球隊中,累積戰績是5勝10570敗,公牛可說是讓球迷見證了奇蹟。《ESPN》更顯示,暴龍在最後5分鐘比賽的勝率高達99.8%。

「這完全取決於你要如何去回應和反彈,」德羅展說,「整場比賽我們有一些時候停滯不前,但我們堅持到底,給了自己一個可以贏球的機會。」

另一方面,雖然德羅展是公牛得以創造瘋狂逆轉秀的功臣之一,第四節加上延長賽一共拿下22分,不過他在正規比賽時間剩下15秒內,錯失了3次可以追平或超前比分的罰球,成為1997-98年以來首見。

生涯罰球命中率達到84%的德羅展,賽後談到罰球失手的問題,直言要感謝卡盧索拯救了他。

ALEX CARUSO HITS THE 3⃣ TO TAKE THE LEAD WITH 2.3 SECS IN OT!



