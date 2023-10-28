NBA／范德比爾特腳傷預計休兩週 湖人防守體系缺一角

湖人前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）近期受到左腳跟滑囊炎的困擾，儘管隊醫確認其傷勢情況已經有改善，但預估仍需要至少缺席兩週時間，後續再做複檢，今年球季的首次出賽還要再等等。

為了填補范德比爾特的空缺，湖人賽季前兩場比賽都啟用普林斯擔任先發。范德比爾特是湖人防守體系的重要拼圖，休賽季期間他才和球團簽下4年4800萬美元的合約。

未來兩週，湖人將有7場比賽要打，對手依序為國王、魔術、快艇、魔術、熱火、火箭和太陽。

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