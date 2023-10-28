NBA／對戰國王連續飆分秀 柯瑞直追喬丹、張伯倫紀錄

柯瑞（Stephen Curry）在今天作客沙加緬度的比賽中狂轟41分，包括第三節獨拿16分，一舉拉開雙方比分差距，最後更命中關鍵三分球，以招牌的睡覺手勢向對手說晚安。這樣的表現也讓柯瑞追上喬丹（Michael Jordan）、張伯倫（Wilt Chamberlain）的紀錄。

回到上季季後賽首輪對國王的生死第7戰，柯瑞飆進50分，寫下搶7大戰得分紀錄；加上今天的41分，柯瑞成為史上第4位在季後賽淘汰戰拿到至少40分後，下一季面對同樣對手第一戰又拿超過40分的球員，先前3人分別是張伯倫（1960年、1962年）、喬丹（1989年）、米勒（Reggie Miller，2000年）。

另一方面，這是柯瑞在30歲之後第33次至少拿到40分，排名史上第2多，僅次於喬丹的44場。

此外，柯瑞生涯累積25次在罰球次數低於7次的情況下單場至少拿到40分，這項數據史上第一，領先喬丹的18次和格文（George Gervin）的17次；現役球員中最接近柯瑞的就是他的隊友湯普森（Klay Thompson），累積13次。

「我不會說這是一場宿敵之戰，但我對這支球隊很熟悉，過去兩年我們之間有過很多戰役，從季後賽到熱身賽、例行賽，我們很了解他們。國王是很有韌性的球隊，也很年輕，充滿天賦。在如此有敵對氛圍的環境之下，我們渴望打出好表現。」柯瑞說。

Steph Curry TOOK OVER (41 PTS, 7 3PM) as the Warriors win a close one in Sacramento! 😤 pic.twitter.com/RqHsZpkUfm — NBA (@NBA) 2023年10月28日

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