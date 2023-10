NBA／克拉克森致命三分球擊沉快艇 喬治砍36分又成背景

一直以來都被球迷戲稱為「致勝球背景之王」的快艇隊喬治(Paul George),儘管今天作客爵士主場飆出36分,按照他在快艇時期只要拿到至少35分、球隊勝率達75%的標準,看似又是一個美好夜晚,但終究還是逃不過成為「背景」的悲慘命運,最終快艇以118:120敗給爵士。

快艇和爵士第四節一路廝殺到最後時刻,雙方比分互有領先,喬治的兩罰幫助球隊掌握1分領先優勢;比賽剩下28.1秒時,克拉克森(Jordan Clarkson)在喬治面前砍進一記高難度的三分外線,一口氣扭轉戰局。

Jordan Clarkson with the CLUTCH shot to win it for the Jazz (+145 ML) ✅ pic.twitter.com/kM0pYBXtpL