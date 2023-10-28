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NBA／克拉克森致命三分球擊沉快艇 喬治砍36分又成背景

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
克拉克森(右)上演致勝一擊。 美聯社
克拉克森(右)上演致勝一擊。 美聯社

一直以來都被球迷戲稱為「致勝球背景之王」的快艇隊喬治（Paul George），儘管今天作客爵士主場飆出36分，按照他在快艇時期只要拿到至少35分、球隊勝率達75%的標準，看似又是一個美好夜晚，但終究還是逃不過成為「背景」的悲慘命運，最終快艇以118：120敗給爵士。

快艇和爵士第四節一路廝殺到最後時刻，雙方比分互有領先，喬治的兩罰幫助球隊掌握1分領先優勢；比賽剩下28.1秒時，克拉克森（Jordan Clarkson）在喬治面前砍進一記高難度的三分外線，一口氣扭轉戰局。

隨後雷納德（Kawhi Leonard）帶球準備執行最後一擊，卻沒有找到好的出手機會，只能倉促在外圍出手，球未中後，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）搶下進攻籃板再度出手，也沒能把球投進。

快艇又一次帶著遺憾離開鹽湖城，他們例行賽在這裡已經吞下11連敗。前一次快艇在鹽湖城贏球已經是要追溯到2017年2月13日。

克拉克森此役手感並不理想，13投4中得到13分6助攻4籃板，不過這關鍵一擊就已值得一切；柯林斯（John Collins）拿到13分12籃板，歐林尼克（Kelly Olynyk）和塞克斯頓（Collin Sexton）各拿15分、13分，霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）10分8助攻3抄截。

馬卡南火力全開，23投12中包括5顆三分球，拿下35分12籃板3助攻，加入爵士之後第8次單場至少得到35分。數據統計顯示，他成為爵士首位單場至少35分10籃板且命中5記三分球的球員。爵士首戰敗給國王，全隊僅投進9顆三分球，今天則是41投16中。

錯失最後一波進攻機會的雷納德，全場拿下25分9籃板5助攻2抄截，對於最後的投籃選擇，他表示：「我們是有出手機會，如果我們投進了，我們就不會討論執行的問題。」

鮑威爾（Norman Powell）第四節拿到14分、全場獲得20分，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）4分9籃板4助攻。

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