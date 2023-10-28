T1聯盟／中信特攻領冠軍戒 林韋翰：把10隻手指戴滿

T1聯盟第二季總冠軍新北中信特攻隊，今天在新賽季開幕戰賽前領取上賽季冠軍戒指，包括已轉戰台南台鋼獵鷹隊的洋將金恩也「歸隊」領取冠軍戒指，而中信特攻隊長林韋翰也信心滿滿的表示，未來球隊將會繼續拿下第二座、第三座冠軍，並把十隻手指頭都戴滿。

中信特攻上賽季奪下隊史首座總冠軍後，今年休賽季持續補強，包括補進本土球員黃泓瀚宇選進新秀射手李沛澄，兩人在日前登場的T1季前熱身賽與夢想聯動邀請賽也都有亮眼表現，展現問鼎二連霸的決心。

今天中信特攻也在主場舉行新賽季開幕戰，迎戰上賽季冠軍賽對手台鋼獵鷹，並在賽前舉行冠軍戒指頒獎儀式並掛上冠軍錦旗，而已經披上台鋼獵鷹戰袍的金恩也加入頒獎儀式領取屬於自己的冠軍戒指，並與前隊友、教練一一擁抱。

對於將展開挑戰二連霸之路，中信特攻隊長林韋翰也說：「很高興新的一季又來，這暑假我們很努力訓練，讓自己更進步，感謝球迷過去一整年的支持，進場為我們歡呼，我們已經拿下第一座冠軍，接下來我們會拿第二座、第三座，把十隻手指頭戴滿。」

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