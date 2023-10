NBA／柯瑞7記外線砍41分 勇士招牌第三節力挫國王客場開胡

上季季後賽首輪第7戰在沙加緬度主場狂砍50分帶領勇士淘汰地主的柯瑞(Stephen Curry),新賽季第2戰馬上就故地重遊,再次率隊前來踢館。

在這熟悉的敵人陣營,柯瑞全場如入無人之境,19投14中包括三分球10投7中狂飆41分,外加4籃板4助攻2抄截,其中第三節獨拿16分,帶動勇士一口氣拉開15分差,奠定贏球基礎。最終,勇士以122比114力壓國王,取得開季首勝。

