NBA／德羅展力挽狂瀾強拉尾盤 卡盧索逆轉三分彈擊殺暴龍

公牛在主場與暴龍上演一場起伏劇烈的混亂戰役。公牛一度浪費第二節領先19分機會，而暴龍則是在第四節中段領先17分優勢下慘遭追平。雙方一路殺到延長賽，結果靠著卡盧索（Alex Caruso）在剩下2.3秒轟進石破天驚的逆轉三分球，硬是以104比103氣走暴龍。

德羅展（DeMar DeRozan）此戰攻下33分4籃板3助攻４抄截，在暴龍第四節一度拉開17分領先情況下，他力挽狂瀾一人獨拿18分，將比賽逼入延長。

ALEX CARUSO HITS THE 3⃣ TO TAKE THE LEAD WITH 2.3 SECS IN OT!



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暴龍在延長賽前段還是掌握優勢，布徹（Zach LaVine）連拿4分幫助球隊取得4分領先，但德羅展先是追回一球，隨後卡盧索封下席亞康（Pascal Siakam）的出手，並且在拉文（Zach LaVine）助攻之下底線命中逆轉三分球，為球隊搶下開季首勝。

第四節最後關頭錯失一記罰球無緣提前結束比賽的德羅展，坦言幸好被卡盧索拯救了。對於第四節狂砍18分的演出，他則說：「無論前三節情況如何，到了第四節我只想打出表現，這是我的心態，不管透過哪一種方式我都想幫助球隊贏得勝利。」

卡盧索攻下13分13籃板2助攻2抄截，他成為了喬丹（Michael Jordan）之後首位完成得分籃板雙十包含6個進攻籃板的公牛後衛。佛西維奇（Nikola Vucevic）得到11分12籃板，懷特（Coby White）17分8助攻6籃板。

談到自己的防守表現，卡盧索自信地說：「這是我的天賦，我可以預先洞察事情會如何發展，特別是在這種會混亂的場面。」

首戰16投4中的拉文，今天又是14投3中，僅拿8分5籃板1助攻，狀態十分低迷。賽後他表示自己背部有些緊繃。「我正在找回自己的狀態。我的背有些緊繃，不過我不擔心，我會在明天接受評估，看看感覺如何。」

暴龍隊的巴恩斯（Scottie Barnes）拿下22分10籃板10助攻，這是他生涯第2次完成大三元；席亞康18分8籃板，崔蘭特（Gary Trent Jr.）16分，施羅德（Dennis Schroder）10分10助攻。

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