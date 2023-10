NBA／德羅展力挽狂瀾強拉尾盤 卡盧索逆轉三分彈擊殺暴龍

公牛在主場與暴龍上演一場起伏劇烈的混亂戰役。公牛一度浪費第二節領先19分機會,而暴龍則是在第四節中段領先17分優勢下慘遭追平。雙方一路殺到延長賽,結果靠著卡盧索(Alex Caruso)在剩下2.3秒轟進石破天驚的逆轉三分球,硬是以104比103氣走暴龍。

德羅展(DeMar DeRozan)此戰攻下33分4籃板3助攻4抄截,在暴龍第四節一度拉開17分領先情況下,他力挽狂瀾一人獨拿18分,將比賽逼入延長。

ALEX CARUSO HITS THE 3⃣ TO TAKE THE LEAD WITH 2.3 SECS IN OT!



WATCH LIVE: https://t.co/WfH3FJ6tZs pic.twitter.com/kE4hRbGotT