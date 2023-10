NBA／新秀雙塔同日爆發 霍姆葛倫7火鍋、溫班亞瑪迎首勝

身為聯盟最受期待的年輕長人馬刺溫班亞瑪(Victor Wembanyama)與雷霆霍姆葛倫(Chet Holmgren)分別在今天繳出亮眼表現,其中溫班亞瑪在與火箭之戰進帳21分12籃板3阻攻,迎接NBA生涯首勝,至於霍姆葛倫則有單場7阻攻演出,技驚全場。

21歲的霍姆葛倫以及19歲的溫班亞瑪,近兩年選秀會分別以榜眼與狀元身份加入雷霆與馬刺,兩人不僅都擁有超過7呎1寸的身高,還擁有後衛一般的移動與投射能力,被認為是聯盟未來世代的長人接班人。

不過在NBA生涯的首秀中,因為傷勢晚了一年展開菜鳥球季的霍姆葛倫,在與公牛之戰拿下11分4籃板3助攻,溫班亞瑪更是在與獨行俠之戰遭到對手頻頻「上身體」,早早就陷入犯規麻煩,最終留下15分5籃板2助攻但也有5犯5失誤的數據,表現都不如預期。

但在今天兩人也在生涯的第二場比賽紛紛打出好表現,其中霍姆葛倫面對騎士繳出16分13籃板7阻攻的驚人數據,成為史上首位創下此數據的新秀。

至於溫班亞瑪今天在與火箭之戰,雖然三分球出手6次盡墨,但仍製造火箭在防守端不小的麻煩,全場獲得8次罰球機會命中7球,單場拿下21分12籃板3阻攻,犯規也控制在2次,喜迎個人生涯首勝。

對於NBA生涯勝場開胡,溫班亞瑪說:「我真的很喜歡贏球,這是我生活中最愛的事情,這種感覺很棒,當我回到休息室時,教練跟我說這是我的第一勝,我也很享受這一刻,並為自己驕傲。」

不過年僅19歲的溫班亞瑪也直言,自己很快就從贏球的喜悅中冷靜下來,「這只是一場贏球的比賽罷了,後面我們還會碰上更多艱苦的賽事,所以還是要專注在下一場比賽。」

