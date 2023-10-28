快訊

獨／不服1130萬罰單 涂萬財提訴願 425萬顆蛋仍流向不明

MLB／席格救命2分砲、賈西亞11局再見轟 遊騎兵「咬蛇」開門紅

影／台中16歲少年駕車闖紅燈！撞飛停等區機車 父女天人永隔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／新秀雙塔同日爆發 霍姆葛倫7火鍋、溫班亞瑪迎首勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
法新社
法新社

身為聯盟最受期待的年輕長人馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與雷霆霍姆葛倫（Chet Holmgren）分別在今天繳出亮眼表現，其中溫班亞瑪在與火箭之戰進帳21分12籃板3阻攻，迎接NBA生涯首勝，至於霍姆葛倫則有單場7阻攻演出，技驚全場。

21歲的霍姆葛倫以及19歲的溫班亞瑪，近兩年選秀會分別以榜眼與狀元身份加入雷霆與馬刺，兩人不僅都擁有超過7呎1寸的身高，還擁有後衛一般的移動與投射能力，被認為是聯盟未來世代的長人接班人。

不過在NBA生涯的首秀中，因為傷勢晚了一年展開菜鳥球季的霍姆葛倫，在與公牛之戰拿下11分4籃板3助攻，溫班亞瑪更是在與獨行俠之戰遭到對手頻頻「上身體」，早早就陷入犯規麻煩，最終留下15分5籃板2助攻但也有5犯5失誤的數據，表現都不如預期。

但在今天兩人也在生涯的第二場比賽紛紛打出好表現，其中霍姆葛倫面對騎士繳出16分13籃板7阻攻的驚人數據，成為史上首位創下此數據的新秀。

至於溫班亞瑪今天在與火箭之戰，雖然三分球出手6次盡墨，但仍製造火箭在防守端不小的麻煩，全場獲得8次罰球機會命中7球，單場拿下21分12籃板3阻攻，犯規也控制在2次，喜迎個人生涯首勝。

對於NBA生涯勝場開胡，溫班亞瑪說：「我真的很喜歡贏球，這是我生活中最愛的事情，這種感覺很棒，當我回到休息室時，教練跟我說這是我的第一勝，我也很享受這一刻，並為自己驕傲。」

不過年僅19歲的溫班亞瑪也直言，自己很快就從贏球的喜悅中冷靜下來，「這只是一場贏球的比賽罷了，後面我們還會碰上更多艱苦的賽事，所以還是要專注在下一場比賽。」

延伸閱讀

NBA／溫班亞瑪21分12籃板 關鍵單打助馬刺延長賽搶勝

NBA／米契爾飆43分無用 雷霆瘋狂三分雨逆轉騎士

NBA／塞爾蒂克先發狂轟111分 懷特飆5三分彈復仇熱火

NBA／約柯奇、穆雷末節聯手搶分 金塊擋下灰熊反撲奪2連勝

相關新聞

NBA／溫班亞瑪21分12籃板 關鍵單打助馬刺延長賽搶勝

生涯首戰飽受犯規麻煩的溫班亞瑪（Victor Wembanyama），表現差強人意，即便第二戰面對火箭，他在前三節的狀態依舊普通，只得到8分；然而進入第四節，溫班亞瑪逐漸找回感覺，單節獨拿9分，包括最

NBA／新秀雙塔同日爆發 霍姆葛倫7火鍋、溫班亞瑪迎首勝

身為聯盟最受期待的年輕長人馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與雷霆霍姆葛倫（Chet Holmgren）...

NBA／塞爾蒂克先發狂轟111分 懷特飆5三分彈復仇熱火

在賽季開幕戰靠著新援波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的關鍵三分球擊敗尼克後，塞爾蒂克今天再度有其他球員...

NBA／神奇三分球助獨行俠主場開胡 唐西奇接管第四節怒砍49分

首場比賽攻下33分帶領球隊取得首勝的唐西奇（Luka Doncic），在今天主場開幕戰更帶給球迷一個難忘的夜晚！ 唐西奇出賽36分鐘，25投16中包括三分球14投9中、10罰8中，個人狂飆49分

NBA／約柯奇、穆雷末節聯手搶分 金塊擋下灰熊反撲奪2連勝

面對缺兵少將的灰熊，作客的衛冕軍金塊在前三節打完取得10分領先優勢，不過卻在第四節遭遇到對手的強力反撲，比分一度被超前；所幸約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）在關鍵時

NBA／米契爾飆43分無用 雷霆瘋狂三分雨逆轉騎士

米契爾（Donovan Mitchell）開季第二戰就爆砍43分包括第四節獨拿14分，一度讓球隊取得10分領先優勢，然而這樣的表現卻不足以幫助騎士贏球。 多特（Luguentz Dort），亞歷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。