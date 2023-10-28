NBA／新秀雙塔同日爆發 霍姆葛倫7火鍋、溫班亞瑪迎首勝

身為聯盟最受期待的年輕長人馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與雷霆霍姆葛倫（Chet Holmgren）分別在今天繳出亮眼表現，其中溫班亞瑪在與火箭之戰進帳21分12籃板3阻攻，迎接NBA生涯首勝，至於霍姆葛倫則有單場7阻攻演出，技驚全場。

21歲的霍姆葛倫以及19歲的溫班亞瑪，近兩年選秀會分別以榜眼與狀元身份加入雷霆與馬刺，兩人不僅都擁有超過7呎1寸的身高，還擁有後衛一般的移動與投射能力，被認為是聯盟未來世代的長人接班人。

Chet Holmgren puts on an impressive two-way performance in the @okcthunder win!



🔥 16 PTS (5/9 FGM)

🔥 13 REB

🔥 7 BLK pic.twitter.com/vxgQouqE8i — NBA (@NBA) October 28, 2023

不過在NBA生涯的首秀中，因為傷勢晚了一年展開菜鳥球季的霍姆葛倫，在與公牛之戰拿下11分4籃板3助攻，溫班亞瑪更是在與獨行俠之戰遭到對手頻頻「上身體」，早早就陷入犯規麻煩，最終留下15分5籃板2助攻但也有5犯5失誤的數據，表現都不如預期。

但在今天兩人也在生涯的第二場比賽紛紛打出好表現，其中霍姆葛倫面對騎士繳出16分13籃板7阻攻的驚人數據，成為史上首位創下此數據的新秀。

至於溫班亞瑪今天在與火箭之戰，雖然三分球出手6次盡墨，但仍製造火箭在防守端不小的麻煩，全場獲得8次罰球機會命中7球，單場拿下21分12籃板3阻攻，犯規也控制在2次，喜迎個人生涯首勝。

對於NBA生涯勝場開胡，溫班亞瑪說：「我真的很喜歡贏球，這是我生活中最愛的事情，這種感覺很棒，當我回到休息室時，教練跟我說這是我的第一勝，我也很享受這一刻，並為自己驕傲。」

不過年僅19歲的溫班亞瑪也直言，自己很快就從贏球的喜悅中冷靜下來，「這只是一場贏球的比賽罷了，後面我們還會碰上更多艱苦的賽事，所以還是要專注在下一場比賽。」

Victor Wembanyama puts on a SHOW and secures his first career NBA win in an OT thriller!



🔥 21 PTS

🔥 12 REB

🔥 3 BLK

🔥 2 STL pic.twitter.com/a0cYk5lPmj — NBA (@NBA) October 28, 2023

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