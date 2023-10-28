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NBA／神奇三分球助獨行俠主場開胡 唐西奇接管戰局怒砍49分

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
唐西奇(右)開季兩戰一共轟進82分。 美聯社
唐西奇(右)開季兩戰一共轟進82分。 美聯社

首場比賽攻下33分帶領球隊取得首勝的唐西奇（Luka Doncic），在今天主場開幕戰更帶給球迷一個難忘的夜晚！

唐西奇出賽36分鐘，25投16中包括三分球14投9中、10罰8中，個人狂飆49分10籃板7助攻；更神奇的是，他在比賽剩下26.3秒雙方平手之際，在45度角三分線外單手勾射轟進一記不可思議的擦板三分球，硬是把對手打入深淵。獨行俠最終就以125比120擊退籃網，開季搶下2連勝。

這場比賽也是獨行俠和籃網今年2月交易之後的首次碰頭，主角厄文（Kyrie Irving）手感不佳，17投僅6中，拿下17分7籃板6助攻；替補的小哈德威（Tim Hardaway Jr.）同樣也是17投6中，獲得19分。

獨行俠此戰面對籃網的強力挑戰，雙方打到第四節仍呈現膠著狀態。丁威迪的進球一度讓籃網取得7分領先，厄文隨後帶動打出一波8比0攻勢，但奧尼爾（Royce O'Neale）和芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）的三分球讓籃網還是掌握優勢。

唐西奇在關鍵時刻接管比賽，包含4顆三分球在內個人獨拿14分，硬是把勝利從籃網手上搶回來。

前一場替補上場演出飆分秀的湯瑪斯（Cam Thomas），此役回到先發依舊神勇，19投12中飆進30分7籃板；丁威迪（Spencer Dinwiddie）面對前東家轟進6顆三分球，得到23分8助攻，布里吉斯（Mikal Bridges）18分4籃板3助攻，西蒙斯（Ben Simmons）全能貢獻10分10籃板8助攻2抄截2阻攻。

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