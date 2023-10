NBA／神奇三分球助獨行俠主場開胡 唐西奇接管戰局怒砍49分

首場比賽攻下33分帶領球隊取得首勝的唐西奇(Luka Doncic),在今天主場開幕戰更帶給球迷一個難忘的夜晚!

唐西奇出賽36分鐘,25投16中包括三分球14投9中、10罰8中,個人狂飆49分10籃板7助攻;更神奇的是,他在比賽剩下26.3秒雙方平手之際,在45度角三分線外單手勾射轟進一記不可思議的擦板三分球,硬是把對手打入深淵。獨行俠最終就以125比120擊退籃網,開季搶下2連勝。

🚨 LUKA DONCIC ARE YOU KIDDING ME? 🚨



HE HAS HIT 4 STRAIGHT CLUTCH TRIPLES TO REACH 49 POINTS.



Mavs up 3 with 12.5 seconds left: https://t.co/1wqRX7Uwkw pic.twitter.com/cK9d9Vzzsl