NBA／溫班亞瑪21分12籃板 關鍵單打助馬刺延長賽搶勝

生涯首戰飽受犯規麻煩的溫班亞瑪（Victor Wembanyama），表現差強人意，即便第二戰面對火箭，他在前三節的狀態依舊普通，只得到8分；然而進入第四節，溫班亞瑪逐漸找回感覺，單節獨拿9分，包括最後20.2秒追平比分的籃下硬打，將比賽逼進延長。

死裡逃生的馬刺在延長賽全面爆發，溫班亞瑪率先得分帶動一波7比2的攻勢，馬刺穩住領先並且擋下火箭後續的反擊，索漢（Jeremy Sochan）兩罰得手，強森（Keldon Johnson）接著暴扣，進一步確保勝利到手。馬刺歷經一場苦戰，最終以126比122逆轉擊落火箭，取得開季主場首勝。

Victor Wembanyama puts on a SHOW and secures his first career NBA win in an OT thriller!



🔥 21 PTS

🔥 12 REB

🔥 3 BLK

🔥 2 STL pic.twitter.com/a0cYk5lPmj — NBA (@NBA) October 28, 2023

溫班亞瑪展現狀元價值，攻下21分12籃板3阻攻2抄截，生涯首度完成雙十，只是美中不足的是，全場19投7中包括三分球6投盡墨；瓦賽爾（Devin Vassell）延續手感，13投7中拿下25分，強森20分4籃板4助攻。

柯林斯（Zach Collins）貢獻9分8助攻6籃板4抄截，索漢14分5籃板4助攻，歐斯曼（Cedi Osman）也有14分進帳。

火箭3年級長人森根（Alperen Sengun）得到25分14籃板7助攻，但提前6犯退場也出現6次失誤；范弗利特（Fred VanVleet）拿下24分12助攻8籃板，格林（Jalen Green）22分5籃板4助攻，布魯克斯（Dillon Brooks）17分，史密斯（Jabari Smith）13分9籃板。

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