NBA／溫班亞瑪21分12籃板 關鍵單打助馬刺延長賽搶勝

生涯首戰飽受犯規麻煩的溫班亞瑪(Victor Wembanyama),表現差強人意,即便第二戰面對火箭,他在前三節的狀態依舊普通,只得到8分;然而進入第四節,溫班亞瑪逐漸找回感覺,單節獨拿9分,包括最後20.2秒追平比分的籃下硬打,將比賽逼進延長。

死裡逃生的馬刺在延長賽全面爆發,溫班亞瑪率先得分帶動一波7比2的攻勢,馬刺穩住領先並且擋下火箭後續的反擊,索漢(Jeremy Sochan)兩罰得手,強森(Keldon Johnson)接著暴扣,進一步確保勝利到手。馬刺歷經一場苦戰,最終以126比122逆轉擊落火箭,取得開季主場首勝。

Victor Wembanyama puts on a SHOW and secures his first career NBA win in an OT thriller!



🔥 21 PTS

🔥 12 REB

🔥 3 BLK

🔥 2 STL pic.twitter.com/a0cYk5lPmj