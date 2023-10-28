快訊

國中老師打官司引爆重鬱症 養家接受治療天天像「機器人」

邱淑貞「素顏」同框郭富城 女神近照曝光讚：胖了也好看

NBA／塞爾蒂克先發狂轟111分 懷特飆5三分彈滅熱火

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
塞爾蒂克開季2連勝。 路透通訊社
塞爾蒂克開季2連勝。 路透通訊社

在賽季開幕戰靠著新援波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的關鍵三分球擊敗尼克後，塞爾蒂克今天再度有其他球員挺身而出，後衛懷特（Derrick White）在與熱火之戰單場猛轟5顆三分球拿下28分，幫助綠衫軍最終以119：111收下開季2連勝。

今年休賽季大幅補強的塞爾蒂克，也被認為是衝擊今年東區冠軍的最大熱門，而今天碰上過去4個賽季曾3度在東區冠軍賽交手的熱火，塞爾蒂克諸將也展現必勝決心，尤其是後衛懷特，在第四節初球隊一度落後的情況下連得9分領軍逆轉，又在比賽最後47秒投進關鍵兩罰，幫助塞爾蒂克取得5分領先奠定勝基。

懷特在今天拿下28分其中14分集中在第4節，而他也成為塞爾蒂克隊史第二位在球隊主場開幕戰中投進至少5顆三分球並拿下至少25分的球員，而前一位正是今天也攻下22分8籃板5助攻的泰托姆（Jayson Tatum），至於布朗（Jaylen Brown）也有27分6籃板演出，兩名新援哈勒戴（Jrue Holiday）、波爾辛吉斯則分別攻下17分10籃板7助攻與17分9籃板3抄截，塞爾蒂克先發五虎合計攻下團隊119分中的111分，進攻火力驚人。

至於熱火今天以赫洛（Tyler Herro）砍進5顆三分球攻下28分6助攻表現最佳，中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）則有27分7籃板2阻攻，球隊一哥巴特勒（Jimmy Butler）14分6籃板，不過在休賽季補強表現不如預期的情況下，熱火今年想從東區脫穎而出難度將變得更高。

延伸閱讀

NBA／首戰30分被尼克球迷飆粗口 波爾辛吉斯：我很享受

NBA／波爾辛吉斯綠衫軍首秀砍30分 關鍵時刻爆發阻尼克反撲

猶太教會堂命案 美警：無證據顯示出於反猶太動機

NBA／恐怖綠衫軍四巨頭來襲 單場23顆三分球改寫熱身賽紀錄

相關新聞

NBA／約柯奇、穆雷末節聯手搶分 金塊擋下灰熊反撲奪2連勝

面對缺兵少將的灰熊，作客的衛冕軍金塊在前三節打完取得10分領先優勢，不過卻在第四節遭遇到對手的強力反撲，比分一度被超前；所幸約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）在關鍵時

NBA／拓荒者西蒙斯右手姆指韌帶撕裂 預計缺席4到6週

賽季才剛開始，尋求重建的拓荒者就傳出傷兵麻煩。陣中主力得分手西蒙斯（Anfernee Simons）因右手拇指韌帶撕裂，必須接受手術治療，預計將會缺席4到6週的時間。 西蒙斯是在開幕戰面對快艇的

NBA／讚公鹿神隊友幫分擔 里拉德：我任務就是終結比賽

身為今年休賽季最受關注的轉隊球員，里拉德（Damian Lillard）在今天首度披上公鹿隊戰袍在例行賽亮相，並且就有單...

NBA／「交手機會不多了」詹姆斯和杜蘭特賽後相擁畫面感人

杜蘭特（Kevin Durant）和詹姆斯（LeBron James）睽違5年例行賽同場較勁，儘管太陽球星布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）缺席，由杜蘭特領軍的太陽前3

NBA／米契爾飆43分無用 雷霆瘋狂三分雨逆轉騎士

米契爾（Donovan Mitchell）開季第二戰就爆砍43分包括第四節獨拿14分，一度讓球隊取得10分領先優勢，然而這樣的表現卻不足以幫助騎士贏球。 多特（Luguentz Dort），亞歷

NBA／塞爾蒂克先發狂轟111分 懷特飆5三分彈滅熱火

在賽季開幕戰靠著新援波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的關鍵三分球擊敗尼克後，塞爾蒂克今天再度有其他球員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。