NBA／塞爾蒂克先發狂轟111分 懷特飆5三分彈滅熱火

在賽季開幕戰靠著新援波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的關鍵三分球擊敗尼克後，塞爾蒂克今天再度有其他球員挺身而出，後衛懷特（Derrick White）在與熱火之戰單場猛轟5顆三分球拿下28分，幫助綠衫軍最終以119：111收下開季2連勝。

今年休賽季大幅補強的塞爾蒂克，也被認為是衝擊今年東區冠軍的最大熱門，而今天碰上過去4個賽季曾3度在東區冠軍賽交手的熱火，塞爾蒂克諸將也展現必勝決心，尤其是後衛懷特，在第四節初球隊一度落後的情況下連得9分領軍逆轉，又在比賽最後47秒投進關鍵兩罰，幫助塞爾蒂克取得5分領先奠定勝基。

懷特在今天拿下28分其中14分集中在第4節，而他也成為塞爾蒂克隊史第二位在球隊主場開幕戰中投進至少5顆三分球並拿下至少25分的球員，而前一位正是今天也攻下22分8籃板5助攻的泰托姆（Jayson Tatum），至於布朗（Jaylen Brown）也有27分6籃板演出，兩名新援哈勒戴（Jrue Holiday）、波爾辛吉斯則分別攻下17分10籃板7助攻與17分9籃板3抄截，塞爾蒂克先發五虎合計攻下團隊119分中的111分，進攻火力驚人。

至於熱火今天以赫洛（Tyler Herro）砍進5顆三分球攻下28分6助攻表現最佳，中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）則有27分7籃板2阻攻，球隊一哥巴特勒（Jimmy Butler）14分6籃板，不過在休賽季補強表現不如預期的情況下，熱火今年想從東區脫穎而出難度將變得更高。

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