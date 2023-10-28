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NBA／米契爾飆43分無用 雷霆瘋狂三分雨逆轉騎士

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
亞歷山大(左)和米契爾上演雙槍對決。 美聯社
亞歷山大(左)和米契爾上演雙槍對決。 美聯社

米契爾（Donovan Mitchell）開季第二戰就爆砍43分包括第四節獨拿14分，一度讓球隊取得10分領先優勢，然而這樣的表現卻不足以幫助騎士贏球。

多特（Luguentz Dort），亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、威廉斯（Jalen Williams）和霍姆葛倫（Chet Holmgren）在比賽最後2分多鐘連續轟進4顆三分球，一口氣追平比分；加上多特剩下28.6秒切入得手，威廉斯又補上兩罰拉開比分差距，雷霆上演驚奇大逆轉，在客場以108比105搶下開季2連勝。

亞歷山大延續開幕戰優異表現，此役26投15中又飆出34分11籃板4助攻5抄截的全方位表現，多特13投9中高效率拿下25分。

養傷一整年備受期待的霍姆葛倫則有16分13籃板雙十演出，生涯首見，全場更是火鍋大放送，賞給對手7記麻辣鍋，直追同梯爵士凱斯勒（Walker Kessler）上季所締造的阻攻表現。加上他本場命中3記三分球，成為歷史上首位能有如此三分球和阻攻表現的新秀球員。

騎士此役少了兩大主力葛蘭德（Darius Garland）和艾倫（Jarrett Allen），雖靠著米契爾強勢發揮在第四節取得兩位數領先優勢，看似有機會開季2連勝，但比賽最後兩分鐘被雷霆殺出18比5的猛烈攻勢，硬是被翻盤。

米契爾臨去秋波的三分球一度和主場球迷看見追平希望，可惜最後一波攻勢失誤收場，無緣將戰局逼進延長。在加盟騎士之後，米契爾已經累積14場破40分的比賽。

莫布里（Evan Mobley）獲得14分15籃板3助攻2阻攻，勒佛特（Caris LeVert）替補上場拿下17分。

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