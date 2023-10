NBA／米契爾飆43分無用 雷霆瘋狂三分雨逆轉騎士

米契爾(Donovan Mitchell)開季第二戰就爆砍43分包括第四節獨拿14分,一度讓球隊取得10分領先優勢,然而這樣的表現卻不足以幫助騎士贏球。

多特(Luguentz Dort),亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)、威廉斯(Jalen Williams)和霍姆葛倫(Chet Holmgren)在比賽最後2分多鐘連續轟進4顆三分球,一口氣追平比分;加上多特剩下28.6秒切入得手,威廉斯又補上兩罰拉開比分差距,雷霆上演驚奇大逆轉,在客場以108比105搶下開季2連勝。

亞歷山大延續開幕戰優異表現,此役26投15中又飆出34分11籃板4助攻5抄截的全方位表現,多特13投9中高效率拿下25分。

養傷一整年備受期待的霍姆葛倫則有16分13籃板雙十演出,生涯首見,全場更是火鍋大放送,賞給對手7記麻辣鍋,直追同梯爵士凱斯勒(Walker Kessler)上季所締造的阻攻表現。加上他本場命中3記三分球,成為歷史上首位能有如此三分球和阻攻表現的新秀球員。

騎士此役少了兩大主力葛蘭德(Darius Garland)和艾倫(Jarrett Allen),雖靠著米契爾強勢發揮在第四節取得兩位數領先優勢,看似有機會開季2連勝,但比賽最後兩分鐘被雷霆殺出18比5的猛烈攻勢,硬是被翻盤。

米契爾臨去秋波的三分球一度和主場球迷看見追平希望,可惜最後一波攻勢失誤收場,無緣將戰局逼進延長。在加盟騎士之後,米契爾已經累積14場破40分的比賽。

莫布里(Evan Mobley)獲得14分15籃板3助攻2阻攻,勒佛特(Caris LeVert)替補上場拿下17分。

