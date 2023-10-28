NBA／約柯奇、穆雷末節聯手搶分 金塊擋下灰熊反撲奪2連勝

面對缺兵少將的灰熊，作客的衛冕軍金塊在前三節打完取得10分領先優勢，不過卻在第四節遭遇到對手的強力反撲，比分一度被超前；所幸約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）在關鍵時刻聯手攻下8分，加上葛登（Aaron Gordon）接獲穆雷助攻灌籃得手，將比分拉開到3分差，最終金塊在驚濤駭浪之中以108比104險勝。金塊取得開季2連勝，灰熊則是苦吞2連敗。

約柯奇14投8中攻下22分12籃板7助攻，但也發生多達9次失誤；穆雷同樣拿下22分外加5次助攻。波特（Michael Porter Jr.）9分13籃板，葛登10分3籃板3抄截。傑克森（Reggie Jackson）替補上場獲得16分6助攻。

灰熊先發5人得分均達雙位數，傑克森（Jaren Jackson Jr.）得到21分9籃板3阻攻，史馬特（Marcus Smart）20分5助攻5抄截，提爾曼（Xavier Tillman）13分8籃板3抄截2阻攻；貝恩（Desmond Bane）手感欠佳，全場17投僅4中，三分球更是10投1中，拿到15分3籃板3助攻。

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