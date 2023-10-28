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NBA／拓荒者西蒙斯右手姆指韌帶撕裂 預計缺席4到6週
賽季才剛開始，尋求重建的拓荒者就傳出傷兵麻煩。陣中主力得分手西蒙斯（Anfernee Simons）因右手拇指韌帶撕裂，必須接受手術治療，預計將會缺席4到6週的時間。
西蒙斯是在開幕戰面對快艇的比賽中不慎受傷，後續進行了核磁共振檢查，確定得休養一段時間。該場比賽他14投6中拿下18分4助攻2籃板2抄截。
少了西蒙斯的情況下，探花韓德森（Scoot Henderson），以及波格登（Malcolm Brogdon）、夏普（Shaedon Sharpe）等勢必得承擔更多責任。
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