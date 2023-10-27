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NBA／讚公鹿神隊友幫分擔 里拉德：我任務就是終結比賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
里拉德。 法新社
里拉德。 法新社

身為今年休賽季最受關注的轉隊球員，里拉德（Damian Lillard）在今天首度披上公鹿隊戰袍在例行賽亮相，並且就有單場39分、其中14分集中在第四節的演出，帶領公鹿以1分之差險勝76人隊，賽後他也透露當休賽季轉戰到公鹿後，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）就曾告訴他，希望讓他來終結比賽。

里拉德今年休賽季透過三方交易案離開待了11年的拓荒者，轉戰東區與安戴托昆波攜手合作，而在熱身賽手感仍在加溫的狀態下，今天公鹿例行賽首戰，里拉德隨即就用精采的飆分秀贏得地主球迷的熱烈支持。

里拉德今天單場出手20次命中9球，包括4顆三分球，拿下39分中有14分集中在末節，其中包括在倒數1分13秒的三分球與11秒的關鍵兩罰，幫助公鹿最終以1分差距收下球隊開幕戰勝利。

對於披上公鹿戰袍的首場賽事就火力全開，里拉德坦言，在加入公鹿後自己就與隊友有很多的交談，其中正包括了球隊一哥安戴托昆波，「他們鼓勵我成為那個掌控整個狀況並在關鍵時刻做出決定的人，安戴托昆波跟我說，他會做好他該做的事情，同樣的也希望我做好我該做的事情，那就是我要來終結比賽。」

儘管今天公鹿主場球迷給予里拉德熱烈的歡呼與掌聲，不過對於生涯首度轉隊且還在適應新環境的他來說，今天依舊像是一場客場比賽，「不過我來到這邊就是想成為勝利的一部分，我要開始適用我被擁抱的方式。」

談到過去在拓荒者除了得分外還必須掌控整支球隊的節奏與攻勢，里拉德坦言現在公鹿陣中包括米道頓（Khris Middleton）、B.洛培茲（Brook Lopez）都能指揮球隊，這讓他的任務也變得相對單純，「這讓我在比賽中能有更好的發揮，而不是有時候會感到疲憊，我不是說我可以就此放鬆，而是我不需要一直站在第一線。」

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