快訊

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭、共同處理全球挑戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／「交手機會不多了」詹姆斯和杜蘭特賽後相擁畫面感人

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特和詹姆斯睽違5年對決，兩人耗盡全力，賽後相擁。 路透
杜蘭特和詹姆斯睽違5年對決，兩人耗盡全力，賽後相擁。 路透

杜蘭特（Kevin Durant）和詹姆斯（LeBron James）睽違5年例行賽同場較勁，儘管太陽球星布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）缺席，由杜蘭特領軍的太陽前3節仍領先12分。不過杜蘭特末節氣力放盡，湖人靠著戴維斯（Anthony Davis）單節13分和詹姆斯接管比賽連得4分，帶走勝利，賽後詹姆斯和杜蘭特相擁，畫面感人。

詹姆斯受訪時談到與杜蘭特睽違5年的對決，「我們經歷很多場戰鬥，我們剩下的交手機會沒那麼多了，當你和這麼偉大的球員對抗時，你不會當作是理所當然，他是這項運動最偉大的球員之一，每次和他同場都是一種享受，很有趣。」

杜蘭特17年前高中畢業後，就和詹姆斯成為朋友，兩人曾是同時期聯盟最頂尖球星。不過2018年聖誕大戰後就沒在例行賽對決過，杜蘭特賽後談到詹姆斯時說，「當年我進入聯盟後，就希望打出他那種高水準。如果能完成一部分他做到的事，就能說明自己的表現很好。他是所有球員的典範，為每位球員樹立好榜樣。」

太陽教頭佛蓋爾（Frank Vogel）曾執教過湖人，與詹姆斯合作拿下2019-20年賽季冠軍。賽前湖人球團播放致敬影片，隨後詹姆斯和他相擁。佛蓋爾賽後也談到兩位巨星的頂尖對決，「兩位體壇傳奇面對面交手，場上出現激烈碰撞。比賽競爭相當激烈，感覺像是季後賽，能看到這2位球員奮鬥，真的很特別。」

湖人 太陽 Kevin Durant LeBron James

相關新聞

NBA／里拉德39分破隊史初登場紀錄 字母哥：必須把球給他

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）昨天受訪時稱公鹿是里拉德（Damian Lillard）的球隊，今天公鹿在主場迎戰76人隊，里拉德用行動證明這個說法，狂飆39分打破隊

NBA／讚公鹿神隊友幫分擔 里拉德：我任務就是終結比賽

身為今年休賽季最受關注的轉隊球員，里拉德（Damian Lillard）在今天首度披上公鹿隊戰袍在例行賽亮相，並且就有單...

NBA／「交手機會不多了」詹姆斯和杜蘭特賽後相擁畫面感人

杜蘭特（Kevin Durant）和詹姆斯（LeBron James）睽違5年例行賽同場較勁，儘管太陽球星布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）缺席，由杜蘭特領軍的太陽前3

NBA／施羅德暴首秀龍表現佳 直言要適應聯盟「軟弱」防守

暴龍昨天以97：94險勝灰狼隊，新賽季開門紅。今年夏天轉戰暴龍的施羅德（Dennis Schroder）得到22分7助攻，他賽後直言NBA防守很軟，FIBA規則允許更多身體對抗。 施羅德今年在世

NBA／太陽KD孤軍奮戰狂飆39分「全力詹」末節率湖人逆轉

湖人開幕戰不敵金塊隊後回到主場，迎戰少了布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）的太陽隊，沒想到比賽卻陷入膠著，太陽巨星杜蘭特（Kevin Durant）孤軍奮戰近40分鐘狂

NBA／公牛開幕戰慘敗後開球員會議 佛西維奇：沒有打架

公牛開幕戰以104：124遭雷霆隊痛宰，賽後球員們馬上召開會議，公牛總教練唐納文（Billy Donovan）透露討論相當激烈。 據《NBC Sports》報導，公牛本季改變進攻體系，以中鋒佛西

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。