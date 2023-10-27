聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／「交手機會不多了」詹姆斯和杜蘭特賽後相擁畫面感人
杜蘭特（Kevin Durant）和詹姆斯（LeBron James）睽違5年例行賽同場較勁，儘管太陽球星布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）缺席，由杜蘭特領軍的太陽前3節仍領先12分。不過杜蘭特末節氣力放盡，湖人靠著戴維斯（Anthony Davis）單節13分和詹姆斯接管比賽連得4分，帶走勝利，賽後詹姆斯和杜蘭特相擁，畫面感人。
詹姆斯受訪時談到與杜蘭特睽違5年的對決，「我們經歷很多場戰鬥，我們剩下的交手機會沒那麼多了，當你和這麼偉大的球員對抗時，你不會當作是理所當然，他是這項運動最偉大的球員之一，每次和他同場都是一種享受，很有趣。」
杜蘭特17年前高中畢業後，就和詹姆斯成為朋友，兩人曾是同時期聯盟最頂尖球星。不過2018年聖誕大戰後就沒在例行賽對決過，杜蘭特賽後談到詹姆斯時說，「當年我進入聯盟後，就希望打出他那種高水準。如果能完成一部分他做到的事，就能說明自己的表現很好。他是所有球員的典範，為每位球員樹立好榜樣。」
太陽教頭佛蓋爾（Frank Vogel）曾執教過湖人，與詹姆斯合作拿下2019-20年賽季冠軍。賽前湖人球團播放致敬影片，隨後詹姆斯和他相擁。佛蓋爾賽後也談到兩位巨星的頂尖對決，「兩位體壇傳奇面對面交手，場上出現激烈碰撞。比賽競爭相當激烈，感覺像是季後賽，能看到這2位球員奮鬥，真的很特別。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言