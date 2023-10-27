NBA／「交手機會不多了」詹姆斯和杜蘭特賽後相擁畫面感人

杜蘭特（Kevin Durant）和詹姆斯（LeBron James）睽違5年例行賽同場較勁，儘管太陽球星布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）缺席，由杜蘭特領軍的太陽前3節仍領先12分。不過杜蘭特末節氣力放盡，湖人靠著戴維斯（Anthony Davis）單節13分和詹姆斯接管比賽連得4分，帶走勝利，賽後詹姆斯和杜蘭特相擁，畫面感人。

LeBron 🤝 KD



Mutual respect between two of the best from this generation. pic.twitter.com/23Cb1dTovz — NBA (@NBA) 2023年10月27日

詹姆斯受訪時談到與杜蘭特睽違5年的對決，「我們經歷很多場戰鬥，我們剩下的交手機會沒那麼多了，當你和這麼偉大的球員對抗時，你不會當作是理所當然，他是這項運動最偉大的球員之一，每次和他同場都是一種享受，很有趣。」

杜蘭特17年前高中畢業後，就和詹姆斯成為朋友，兩人曾是同時期聯盟最頂尖球星。不過2018年聖誕大戰後就沒在例行賽對決過，杜蘭特賽後談到詹姆斯時說，「當年我進入聯盟後，就希望打出他那種高水準。如果能完成一部分他做到的事，就能說明自己的表現很好。他是所有球員的典範，為每位球員樹立好榜樣。」

太陽教頭佛蓋爾（Frank Vogel）曾執教過湖人，與詹姆斯合作拿下2019-20年賽季冠軍。賽前湖人球團播放致敬影片，隨後詹姆斯和他相擁。佛蓋爾賽後也談到兩位巨星的頂尖對決，「兩位體壇傳奇面對面交手，場上出現激烈碰撞。比賽競爭相當激烈，感覺像是季後賽，能看到這2位球員奮鬥，真的很特別。」

The Lakers just played a tribute video for former head coach Frank Vogel, who’s making his Crypto.coma Arena return tonight. pic.twitter.com/w5kKGQoen7 — Jovan Buha (@jovanbuha) 2023年10月27日

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