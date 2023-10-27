NBA／施羅德暴首秀龍表現佳 直言要適應聯盟「軟弱」防守

暴龍昨天以97：94險勝灰狼隊，新賽季開門紅。今年夏天轉戰暴龍的施羅德（Dennis Schroder）得到22分7助攻，他賽後直言NBA防守很軟，FIBA規則允許更多身體對抗。

施羅德今年在世界盃男籃賽大放異彩，率德國拿到隊史首冠，昨天迎來暴龍生涯首秀，17投8中包含4顆三分球，繳出22分7助攻數據。賽後他提到，「在FIBA真的可以進行防守接觸，NBA防守變得很軟弱，會出現很多敏感哨音，這就是我要適應的。」

施羅德解釋，「國際賽防守球員能待在油漆區中，沒有太多出手空間；NBA則提供很多空間，所以我每次進攻都會保持侵略性，試著找到空檔，傳給我的隊友。」

暴龍昨天拿到本季首勝，同時是總教練嘉柯維奇（Darko Rajakovic）執教生涯首勝。賽後他和球員們打成一片，做出誇張慶祝動作，休息室充滿快活的氣氛，他最後也發表激勵人心的演講，凝聚全隊士氣。

NIGHT IN, NIGHT OUT 😤🏀

Open Gym: Moment presented by @Bell pic.twitter.com/zVvlqiWQZB — Toronto Raptors (@Raptors) 2023年10月26日

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