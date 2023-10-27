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NBA／公牛開幕戰慘敗後開球員會議 佛西維奇：沒有打架

聯合新聞網／ 綜合報導
公牛中鋒佛西維奇(右)。 美聯社
公牛中鋒佛西維奇(右)。 美聯社

公牛開幕戰以104：124遭雷霆隊痛宰，賽後球員們馬上召開會議，公牛總教練唐納文（Billy Donovan）透露討論相當激烈。

據《NBC Sports》報導，公牛本季改變進攻體系，以中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）為核心，希望增加更多傳導並減少單打。不過顯然戰術沒有奏效，鏡頭拍到佛西維奇和唐納文爭吵的畫面，賽後球員們更召開會議，教練團沒有加入。

唐納文受訪時承認有這件事，球員們討論相當激烈，「去年絕不會發生這種事，當時團隊非常安靜，這種爭論對他們來說很重要，代表他們知道必須做得更好。」

佛西維奇則強調這場會議是必要的，「很多人說了有建設性的話，這些話是必須說出來的。我們可以藉此學習並改變，這不是瘋狂的事，也沒發生打鬥或其他事，這是我在這裡第一次經歷這種情況。我過去在其他球隊也經歷過，幾乎每次都能透過這種方式解決問題。」

公牛 Nikola Vucevic

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