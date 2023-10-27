NBA／公牛開幕戰慘敗後開球員會議 佛西維奇：沒有打架

公牛開幕戰以104：124遭雷霆隊痛宰，賽後球員們馬上召開會議，公牛總教練唐納文（Billy Donovan）透露討論相當激烈。

據《NBC Sports》報導，公牛本季改變進攻體系，以中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）為核心，希望增加更多傳導並減少單打。不過顯然戰術沒有奏效，鏡頭拍到佛西維奇和唐納文爭吵的畫面，賽後球員們更召開會議，教練團沒有加入。

Tensión desde el primer partido de la temporada en @ChicagoBulls.



Nikola Vucevic se incomoda tras una observación de su DT Billy Donovan.



Luego, los jugadores sostuvieron su primera junta para hablar lo que aqueja al equipo ‘a calzón quitao’, sin entrenadores.



Veremos. pic.twitter.com/UWRADDcknQ — Álvaro Martín (@AlvaroNBAMartin) 2023年10月26日

唐納文受訪時承認有這件事，球員們討論相當激烈，「去年絕不會發生這種事，當時團隊非常安靜，這種爭論對他們來說很重要，代表他們知道必須做得更好。」

佛西維奇則強調這場會議是必要的，「很多人說了有建設性的話，這些話是必須說出來的。我們可以藉此學習並改變，這不是瘋狂的事，也沒發生打鬥或其他事，這是我在這裡第一次經歷這種情況。我過去在其他球隊也經歷過，幾乎每次都能透過這種方式解決問題。」

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