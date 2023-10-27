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NBA／里拉德17罰全中狂轟39分 末節爆發助公鹿險勝76人

聯合新聞網／ 綜合報導
里拉德(中)公鹿首秀狂轟39分。 法新社
里拉德(中)公鹿首秀狂轟39分。 法新社

公鹿新賽季首戰在主場迎戰76人隊，里拉德（Damian Lillard）一掃熱身賽手感低迷陰霾，第二節狂攻17分，兩隊一路拉鋸到第四節後段，里拉德再度爆發，他單節又攻下14分，率公鹿以118：117氣走76人。

76人開局進攻當機，分差被公鹿拉開至雙位數，但板凳暴徒烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）挺身而出，單節獨得10分縮小差距。第二節公鹿靠里拉德爆發，打出一波23：6攻勢，76人用3顆三分球及時止血，半場打完以54：63落後。

第三節公鹿持續領先，但被76人追到只剩3分。末節公鹿陷入3分鐘得分荒；76人前趁勢打出14：0攻勢扭轉戰局。隨後公鹿外線突然甦醒，里拉德更展現關鍵時刻取分能力，率隊打出19：2攻勢再度取得領先。雖然76人持續緊咬比數，但里拉德關鍵2罰命中，76人梅爾頓（De'Anthony Melton）補進一顆三分球仍落敗。

里拉德17罰全中攻進39分8籃板4助攻、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）拿到23分13籃板。76人方面，馬克西攻下全隊最高的31分8助攻，安比德（Joel Embiid）24分7籃板5助攻、烏布瑞得到27分、哈里斯（Tobias Harris）進帳17分7籃板。

公鹿 76人 Damian Lillard

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