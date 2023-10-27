快訊

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭、共同處理全球挑戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／獨行俠雙衛領軍翻盤 狀元溫班亞瑪生涯首秀吞敗繳學費

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
馬刺隊狀元溫班亞瑪首秀。繳出15分、5籃板、2助攻、2抄截的數據。 法新社
馬刺隊狀元溫班亞瑪首秀。繳出15分、5籃板、2助攻、2抄截的數據。 法新社

馬刺隊選秀狀元溫班亞瑪昨在與獨行俠隊之戰上演生涯首秀，最終繳出15分、5籃板、2助攻、2抄截的數據，不過獨行俠在唐西奇、厄文雙衛聯手攻下55分、16助攻領軍下，以126比119擊退馬刺。

溫班亞瑪在開賽就賞給厄文1記麻辣鍋。 法新社
溫班亞瑪在開賽就賞給厄文1記麻辣鍋。 法新社

馬刺昨在主場迎接新賽季開幕戰，吸引超過1萬8千名球迷進場觀賞狀元郎溫班亞瑪的生涯首秀，而他也在開賽就賞給厄文1記麻辣鍋，不過隨後卻陷入犯規麻煩，讓他僅打了23分鐘。而上半場打完一度領先的馬刺，仍在下半場遭到獨行俠雙衛領軍翻盤，吞下賽季首敗。

溫班亞瑪生涯首秀就陷入犯規麻煩，馬刺總教練波波維奇說：「對1個球員來講，最困難的事情之一就是陷入犯規麻煩，這會讓你遲遲無法進入節奏，但我認為他已經展現出自己的成熟度。」而溫班亞瑪也坦言，生涯首秀確實有很多情緒，唯一遺憾就是未能幫助球隊取勝。

唐西奇昨攻下全場最高的33分外帶13籃板、10助攻「大三元」，談到開幕戰就對上溫班亞瑪，他說：「這很有趣，我們知道這座球場會很吵鬧，但能對上NBA前景最好的球員之一，就我個人而言很喜歡這樣的挑戰。」

延伸閱讀

NBA／溫班亞瑪坦言因犯規麻煩很沮喪 教頭波波維奇稱讚成熟

NBA／溫班亞瑪犯規麻煩僅15分 唐西奇33分大三元獨行俠險勝

NBA／溫班亞瑪盼不輪休「打滿整季」唐西奇苦練接球跳投

NBA／讚獨行俠最強是厄文 馬丁：唐西奇連相機架都守不住

相關新聞

NBA／里拉德39分破隊史初登場紀錄 字母哥：必須把球給他

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）昨天受訪時稱公鹿是里拉德（Damian Lillard）的球隊，今天公鹿在主場迎戰76人隊，里拉德用行動證明這個說法，狂飆39分打破隊

NBA／KD孤軍奮戰狂飆39分「全力詹」末節率湖人逆轉

湖人開幕戰不敵金塊隊後回到主場，迎戰少了布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）的太陽隊，沒想到比賽卻陷入膠著，太陽巨星杜蘭特（Kevin Durant）孤軍奮戰近40分鐘狂

NBA／里拉德17罰全中狂轟39分 末節爆發助公鹿險勝76人

公鹿新賽季首戰在主場迎戰76人隊，里拉德（Damian Lillard）一掃熱身賽手感低迷陰霾，第二節狂攻17分，兩隊一路拉鋸到第四節後段，里拉德再度爆發，他單節又攻下14分，率公鹿以118：117氣

NBA／傳哈登想隨隊登機被擋 聯盟調查缺席開幕戰是否違規

「大鬍子」哈登（James Harden）昨天傳出回76人隊練球，但球團不讓他隨隊參加今天對上公鹿的開幕戰，據《ESPN》報導，聯盟正調查這是否違反今年新訂的球員參賽政策。 聯盟今年制定新政策防

NBA／施羅德暴龍首秀表現佳 直言要適應聯盟「軟弱」防守

暴龍昨天以97：94險勝灰狼隊，新賽季開門紅。今年夏天轉戰暴龍的施羅德（Dennis Schroder）得到22分7助攻，他賽後直言NBA防守很軟，FIBA規則允許更多身體對抗。 施羅德今年在世

NBA／公牛開幕戰慘敗後開球員會議 佛西維奇：沒有打架

公牛開幕戰以104：124遭雷霆隊痛宰，賽後球員們馬上召開會議，公牛總教練唐納文（Billy Donovan）透露討論相當激烈。 據《NBC Sports》報導，公牛本季改變進攻體系，以中鋒佛西

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。