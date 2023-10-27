NBA／獨行俠雙衛領軍翻盤 狀元溫班亞瑪生涯首秀吞敗繳學費

馬刺隊選秀狀元溫班亞瑪昨在與獨行俠隊之戰上演生涯首秀，最終繳出15分、5籃板、2助攻、2抄截的數據，不過獨行俠在唐西奇、厄文雙衛聯手攻下55分、16助攻領軍下，以126比119擊退馬刺。

溫班亞瑪在開賽就賞給厄文1記麻辣鍋。 法新社

馬刺昨在主場迎接新賽季開幕戰，吸引超過1萬8千名球迷進場觀賞狀元郎溫班亞瑪的生涯首秀，而他也在開賽就賞給厄文1記麻辣鍋，不過隨後卻陷入犯規麻煩，讓他僅打了23分鐘。而上半場打完一度領先的馬刺，仍在下半場遭到獨行俠雙衛領軍翻盤，吞下賽季首敗。

溫班亞瑪生涯首秀就陷入犯規麻煩，馬刺總教練波波維奇說：「對1個球員來講，最困難的事情之一就是陷入犯規麻煩，這會讓你遲遲無法進入節奏，但我認為他已經展現出自己的成熟度。」而溫班亞瑪也坦言，生涯首秀確實有很多情緒，唯一遺憾就是未能幫助球隊取勝。

唐西奇昨攻下全場最高的33分外帶13籃板、10助攻「大三元」，談到開幕戰就對上溫班亞瑪，他說：「這很有趣，我們知道這座球場會很吵鬧，但能對上NBA前景最好的球員之一，就我個人而言很喜歡這樣的挑戰。」

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