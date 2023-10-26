NBA／溫班亞瑪坦言因犯規麻煩很沮喪 教頭波波維奇稱讚成熟

法國狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天迎來NBA生涯首場例行賽，馬刺主場吸引1萬8947名觀眾進場見證。不過溫班亞瑪陷入犯規麻煩，只上場23分鐘得到15分，馬刺終場以119：126不敵獨行俠隊。

溫班亞瑪透露看見滿場球迷感覺很不真實，「肯定會有很多情緒，如果贏了，這場比賽就更完美了。」談到自己陷入犯規麻煩，溫班亞瑪直言很沮喪，「保持抬頭對我的隊友有幫助，我不能在球場上展現沮喪，每天都在學習。」

馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）則表示，「對球員來說，最困難的事就是陷入犯規麻煩。這會讓你進不到節奏，我認為他年輕時就展現成熟一面，他在最後7分鐘上場打好球。」

馬刺一度有機會贏球，但獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）關鍵時刻飆進三分球，徹底澆熄馬刺反撲氣焰，他全場攻下33分13籃板10助攻。唐西奇賽後表示，「我們知道整座球場都會很吵，因為他（溫班亞瑪）是NBA最有潛力球員，我覺得很有趣，這是一個有趣的挑戰。」

唐西奇稱讚溫班亞瑪，「他的移動能力令人難以置信，幾乎像控球後衛一樣，這真是太神奇了，他會有美好的未來，將會非常驚人。」

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