NBA／太陽違規招募尤班克斯被罰選秀權 奧柯吉假摔收到罰單
休賽季太陽隊以2年500萬美元簽下中鋒尤班克斯（Drew Eubanks），不過聯盟今天宣布太陽違規提前招募，將沒收一個次輪選秀權（2024年來自金塊隊）。
尤班克斯去年效力拓荒者，場均6.6分5.4籃板1.3阻攻，休賽季2年合約加盟太陽，第2年有球員選項。太陽官方發聲明回應，「我們對NBA調查結果感到失望。就算有違規行為也是無意的，我們專注遵守聯賽規則，每年參加最高水準比賽，不過我們會接受聯盟判決，並專注本賽季。」
太陽昨天以108：104險勝勇士隊，除了布克（Devin Booker）32分8助攻表現搶眼外，奧柯吉（Josh Okogie）攻下17分也相當關鍵，不過聯盟今天宣布，奧柯吉因假摔被罰2000美元。
太陽明天將作客湖人隊主場，比爾（Bradley Beal）和布克因傷出戰成疑。先前熱身賽太陽面對湖人隊時，同樣只有杜蘭特（Kevin Durant）出戰，太陽以123：100大勝。
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