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NBA／捲入男男性侵醜聞 「魔獸」霍華德否認指控

中央社／ 亞特蘭大25日綜合外電報導
「魔獸」霍華德。 美聯社
「魔獸」霍華德。 美聯社

美國喬治亞州一名男子控訴遭美國職籃NBA前球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）和另一名男子性侵，霍華德本週透過律師遞狀否認。

美聯社報導，這名名叫哈波（Stephen Harper）的男子7月提出民事訴訟，稱他遭到霍華德侵犯、毆打、非法拘禁，以及蓄意造成精神壓力。

霍華德本週透過律師遞狀反擊，稱他2021年與該男子在亞特蘭大市郊寓所發生性行為係屬合意性交，要求法院撤銷此案。

哈波委任律師表示，他在Instagram上認識霍華德，兩人交換露骨訊息後，約定2021年7月19日在霍華德家中見面。

哈波表示，當他前往霍華德位於格溫列特郡（Gwinnett County）住家途中，霍華德傳簡訊問他，能否讓另一名男性或女性加入，哈波回覆說他沒興趣。

但哈波說，他抵達霍華德家中時，卻看到一名打扮成女性、自稱「凱蒂」（Kitty）的男子在場。哈波說，他當時試圖反抗，但遭到霍華德和該男子強迫進行性行為。

哈波表示，當時害怕如果繼續拒絕，會遭受立即傷害，而他事後感覺受到極大的侵犯和羞辱，且極度震驚。

霍華德否認上述指控，說3人同意進行「合意性行為」，他要求法院進行簡易判決，訴訟費與律師費都由哈波支付。

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