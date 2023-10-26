NBA／快艇退出交易談判 哈登回歸76人練球最快主場首戰亮相

「大鬍子」哈登（James Harden）終於回歸，他休賽季和球隊管理層鬧翻，近日更缺席多次球隊練習，不過據消息指出，哈登已歸隊練球，但球隊不願讓他隨隊出征作客公鹿隊和暴龍隊的比賽。

據ESPN報導，76人不會讓哈登馬上出賽，最快會在10月30日主場開幕戰登場，對手是拓荒者隊。76人總教練諾斯（Nick Nurse）受訪時說，「他離開10天，需重新進入增加強度階段。他會留下來和G聯盟及雙向球員訓練，希望能讓他盡快回到場上。」

ESPN知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）也在節目上指出，隨著新賽季展開，快艇暫時退出關於哈登的交易談判，他們是目前唯一對哈登有興趣的球隊。

前勇士總管邁爾斯（Bob Myers）目前擔任ESPN節目分析師，當被問到如何處理哈登交易案時，他說，「如果我是總管會去問柯瑞（Stephen Curry），去問安比德（Joel Embiid），『你想怎麼做？』」

商品推薦