聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／快艇退出交易談判 哈登回歸76人練球最快主場首戰亮相
「大鬍子」哈登（James Harden）終於回歸，他休賽季和球隊管理層鬧翻，近日更缺席多次球隊練習，不過據消息指出，哈登已歸隊練球，但球隊不願讓他隨隊出征作客公鹿隊和暴龍隊的比賽。
據ESPN報導，76人不會讓哈登馬上出賽，最快會在10月30日主場開幕戰登場，對手是拓荒者隊。76人總教練諾斯（Nick Nurse）受訪時說，「他離開10天，需重新進入增加強度階段。他會留下來和G聯盟及雙向球員訓練，希望能讓他盡快回到場上。」
ESPN知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）也在節目上指出，隨著新賽季展開，快艇暫時退出關於哈登的交易談判，他們是目前唯一對哈登有興趣的球隊。
前勇士總管邁爾斯（Bob Myers）目前擔任ESPN節目分析師，當被問到如何處理哈登交易案時，他說，「如果我是總管會去問柯瑞（Stephen Curry），去問安比德（Joel Embiid），『你想怎麼做？』」
MLB季後賽對戰表
▪ 史上勝率最低對戰組合 這裡看2023MLB世界大賽比分與賽程表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言