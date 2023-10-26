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NBA／明星賽將改回東西區對抗 無法再看詹姆斯組團了
據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）消息，2023-24賽季明星賽將改回傳統的東西區對抗，本季無法見識詹姆斯（LeBron James）的組團威力。
今年明星賽在印第安納舉行，上一次東西區對抗是2017年，之後都由巨星詹姆斯擔任隊長挑選隊友，對手分別是柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）及安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。
詹姆斯2018至2022年期間擔任明星賽隊長，只有在去年不敵安戴托昆波隊，組團能力相當驚人。不過上季明星賽遭批「史上最爛」，收視率也創歷史新低，可能是聯盟做出改變的原因。
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