NBA／約柯奇開幕戰大三元 衛冕FMVP史上第三人

NBA新賽季在昨天點燃戰火，首場比賽就由衛冕軍金塊隊出戰湖人隊，而賽前領取了冠軍戒指後的金塊，也在約柯奇全場29分、13籃板、11助攻「大三元」領軍下，以119：107擊敗湖人，跨出邁向2連霸的第一步。

金塊在上季奪下隊史首冠後，昨天舉行冠軍戒指頒獎儀式，總教練馬龍表示，身為衛冕軍球隊在每晚都會成為各隊的目標，但他也鼓舞球員每天都必須拿出最好表現，「上個賽季真的太棒了，我們已經得到一枚戒指，誰還想要再拿一枚，我們去拿吧。」

金塊昨天面對湖人也打得相當強勢，包括約柯奇在內先發五虎得分都上雙，並在詹姆斯受到上場時間限制下，於下半場成功封鎖戴維斯，最終以12分差距勝出。約柯奇也成為繼魔術強森、詹姆斯後，史上第三位在新賽季開幕戰拿下「大三元」的上賽季總冠軍賽MVP。

而湖人昨天以詹姆斯攻下21分、8籃板、5助攻表現最佳，不過受上場時間限制下僅出賽29分鐘。

另外一場勇士隊與太陽隊之戰，太陽在布克全場32分，以及奧柯吉、葛登兩顆關鍵三分球助陣下，以108：104險勝勇士。

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