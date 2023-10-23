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NBA／渴望擺脫防守糟糕標籤 西蒙斯目標進入明星賽

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
新賽季需要扛大旗的西蒙斯目標打進明星賽。 法新社
新賽季需要扛大旗的西蒙斯目標打進明星賽。 法新社

在送走里拉德（Damian Lillard）之後，拓荒者正式進入重建期。儘管外界可能認為這支球隊勢必要面臨一段時間的震盪過程，恐怕也會迎來以敗仗寫日記的慘澹日子。不過對於西蒙斯（Anfernee Simons）來說，他並不想要用這種心態來迎接新賽季。

「我們想贏球，」西蒙斯日前接受採訪時表示，「我們想進季後賽。球隊的每一個人的目標都是如此。我們知道，這條路走起來會很漫長。但我們明白，我們需要經歷很多過程才能實現目標。」

在一些國外運彩網站的預測中，認為拓荒者今年大概只能拿到28勝左右。但拓荒者透過交易收下艾頓（Deandre Ayton）和波格登（Malcolm Brogdon），加上葛蘭特（Jerami Grant）、賽布爾（Matisse Thybulle）、夏普（Shaedon Sharpe）、西蒙斯等主力核心，以及潛力菜鳥韓德森（Scoot Henderson），球隊依然有足夠的潛力打出好成績。

主帥畢拉普斯（Chauncey Billups）認為球隊陣容歷經大幅更動，還在培養化學效應，同時他也體認到，在超級巨星里拉德離開後，需要重新建立球隊文化。西蒙斯勢必也將會其中扮演重要的角色。

「上季我的目標是進入明星賽，這個賽季也是如此。我會繼續展現我的能力，我會擺脫防守糟糕的標籤。新賽季，我在攻防兩端的擔子會很重。」

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