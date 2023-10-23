NBA／湖人開幕戰挑戰衛冕軍金塊 詹姆斯：唯一的對手只有自己

湖人新賽季首戰將作客西區冠軍賽對手金塊隊主場，兩隊之間的話題從去年季後賽到近期都沒有停過，不過詹姆斯（LeBron James）對此則表示平常心，因為唯一的對手只有自己。

「我不再從對手身上取得動力了，因為我不需要，我不是說不需要激勵自己比賽，因為我總從競爭當中獲得動力，我喜歡跟最好的球員競爭，而不是指單一個體或單一球隊。」詹姆斯說。

詹姆斯也表示當前目標就是幫湖人爭取聯盟最多的第18座冠軍，「當我來到湖人時，並非打算暫時停留，而是想帶球隊重返季後賽，並將一座歐布萊恩金盃放到老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）的辦公室，現在我希望將2020那座移到另一邊，再把另一個放在原來的位子上。」

詹姆斯在3場熱身賽場均出賽18.8分鐘，高效率攻下13.7分4.3助攻3.7籃板，三分命中率達41.7%，可說是相當有水準。

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