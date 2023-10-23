NBA／波爾會是下一個哈登？ 前明星控衛不認同

名人堂球星賈奈特（Kevin Garnett）先前曾看好波爾（Jordan Poole）在離開灣區前往華盛頓後的發展前景，認為他有機會成為第二個哈登（James Harden），躍居聯盟頂尖砍將之列。

賈奈特這番說法可說是引發不少討論，不過前NBA控衛提格（Jeff Teague）卻直言波爾怎麼可能會是下一個哈登。

「我喜歡波爾，但誰說他會是下一個哈登？我認為他可以場均拿到24分、25分，但你要知道，因為和柯瑞（Stephen Curry）同隊，他以前持球一對一的時候通常不會碰到最好的防守者，對手的比賽計畫並不會圍繞著他。」提格說。

波爾在熱身賽對尼克一戰狂砍41分，獲得16次罰球機會，但下一場面對暴龍卻是15投1中，呈現劇烈起伏，這或許也是他轉戰巫師後必須面臨的課題。

提格先前在節目中曾說哈登要比韋德（Dwyane Wade）更好，可以進入他心中5大得分後衛名單中，即便他沒有贏得一座總冠軍。這樣的說法也引來了不少爭議。

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