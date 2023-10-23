NBA／東區列強軍備競賽 全看塞爾蒂克、公鹿雙強對峙

整個暑假NBA東區的軍備競賽都集中在塞爾蒂克、公鹿雙強身上。公鹿透過交易換來里拉德（Damian Lillard），和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）組成恐怖雙人組；塞爾蒂克則找來後場大鎖哈勒戴（Jrue Holiday），先發5虎近乎完美。

根據美國運動網站《ESPN》季前預測 2023-24賽季例行賽戰績，東區由「綠衫軍」波士頓塞爾蒂克以55勝27敗高居龍頭，密爾瓦基公鹿則以54勝28敗緊追在後，克里夫蘭騎士以50勝32敗排第3。

安戴托昆波和公鹿合約到2025-26球季為止，但最後一年是球員選項，依規定今年夏天球團就可和他談續約，不過他卻拋出「不一定會留在密爾瓦基，會考慮有爭冠機會球隊」的言論，讓公鹿球團心驚膽戰。

曾拿下2021年NBA總冠軍的公鹿，過去2季的季後賽都走不遠，也讓安戴托昆波開始對球團施壓，希望能找來更有力的幫手。

季外波特蘭拓荒者的「0秒射手」里拉德（DamianLillard）高喊「賣我」，雖然他指定下家是邁阿密熱火，但公鹿鴨子滑水拉來鳳凰城太陽促成一筆三方交易，公鹿雖失去明星後衛哈勒戴及多枚選秀籤，卻迎來7度入選全明星賽、火力更凶猛的里拉德。

里拉德上賽季58場比賽平均每場攻下32.2分，創生涯新高，場均7.3助攻，整體投籃命中率為46.3%，也寫下生涯新高；因此有不少媒體認為，他和「希臘怪物」 的組合，很可能媲美當年洛杉磯湖人完成3連霸的歐尼爾（Shaquille O'Neal）和布萊恩（Kobe Bryant）組合。

上季止步東區決賽的塞爾蒂克也沒閒著，將剛被交易到拓荒者的哈勒戴再度找回東區成為「綠衫軍」一員，而他紮實的防守功力，正好能在季後賽來對付里拉德。

哈勒戴加盟「綠衫軍」後，塞爾蒂克先發5人還包括雙槍布朗（Jaylen Brown）、泰托姆（Jayson Tatum）、禁區還有霍福特（Al Horford）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）坐鎮，先發5虎實力和星度都是全聯盟頂級。

上季打進總冠軍賽的邁阿密熱火，休兵期間陣容小修小補，主力輪替基本都在，只是板凳席上少了重要的老面孔史特魯斯（Max Strus）、文森（Gabe Vincent），整體實力並未明顯提升，只能靠總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）的執教功力來彌補。

費城76人在休兵期被哈登（James Harden）的交易宣言搞得灰頭土臉，至今還沒有結果，但《ESPN》依舊預測76人在年度MVP安比德（JoelEmbiid）帶隊下，仍有望在例行賽取得東區第4的成績。

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