NBA／金塊核心不變力拚衛冕 西區強權蓄勢待發全面圍剿

丹佛金塊上季捧起隊史NBA首冠，西區列強季後即展開軍備競賽，其中太陽組成進攻火力更強大的4星連線，湖人也補進多名即戰力綠葉球員，讓新賽季西區戰情變得更加詭譎多變。

NBA新賽季將於台灣時間25日開打，開幕戰將由衛冕軍金塊主場迎戰洛杉磯湖人，上季金塊以中鋒約柯奇（Nikola Jokic）與後衛穆雷（Jamal Murray）雙核心陣容，搭配多名功能性球員，在季後賽一路闖關，依序擊敗明尼蘇達灰狼、鳳凰城太陽、湖人與邁阿密熱火後封王。

休季期間金塊兩名防守要角布朗（Bruce Brown）與格林（Jeff Green）離隊，所幸核心戰力依舊完好無缺，倒不至於傷筋動骨，加上新秀史特勞瑟（Julian Strawther）、泰森（Hunter Tyson）熱身賽表現亮眼，金塊新賽季依舊是冠軍大熱門。

太陽休季期間動作頻頻，先是送走保羅（Chris Paul）與艾頓（DeAndre Ayton），卻換回比爾（Bradley Beal）和諾基奇（Jusuf Nurkic），將與杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）組成全新的4星連線，板凳還補進射手葛登（Eric Gordon），進攻武器變得更多元。

至於「紫金大軍」湖人休賽季完成包括戴維斯（Anthony Davis）在內的6名球員續約，湖人對於傷病史豐富的戴維斯仍寄予厚望。

不僅如此，湖人還在自由市場上補進綠葉球員普林斯（Taurean Prince）、瑞迪許（Cam Reddish）和禁區長人伍德（Christian Wood），展現問鼎隊史第18冠的企圖心。

湖人和金塊能否再次上演西冠對決戲碼。 美聯社

金州勇士送走了年輕小將波爾（Jordan Poole），換來38歲老將保羅，外界評價褒貶不一，不過在三巨頭柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）與格林（Draymond Green）持續保持健康的情況下，仍具有衝擊西區前段班的實力。

美國知名運動網站《ESPN》則大膽預估，新賽季曼菲斯灰熊可望一飛衝天，休賽季交易換來史瑪特（Marcus Smart），加上原本就完善的防守體系以及年輕本錢，新賽季表現值得期待。

此外，上季無緣季後賽的奧克拉荷馬雷霆，新賽季在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和吉迪（Josh Giddey）領軍下，搭配傷癒歸隊的長人霍姆葛倫（Chet Holmgren），這也讓雷霆在季前各隊總經理調查中，被認為是新賽季有望進步最多的隊伍，有機會預約一席季後賽門票。

前段班競爭激烈，西區中段班同樣充滿變數，坐擁厄文（Kyrie Irving）與唐西奇（Luka Doncic）後場雙核心的達拉斯獨行俠，還有洛杉磯快艇、沙加緬度國王與灰狼等球隊，都不是省油的燈，加上今夏選秀會「中樂透」、選進狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的聖安東尼奧馬刺，都是爭搶季後賽門票的強力候選人。

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