NBA／湖人金塊新仇舊恨再上演 勇士太陽升級換陣新氣象

經過5個月的等待,NBA將於25日點燃新賽季戰火,官方「精心」安排兩場比賽,分別是湖人對金塊、太陽對勇士,都可看見上個賽季的新仇舊恨再度上演。

25日早上7時30分將先由金塊主場迎戰湖人,上個賽季的西區冠軍戰,洛杉磯湖人遭到丹佛金塊以4比0橫掃出局,儘管第4戰詹姆斯(LeBron James)打滿48分鐘繳出40分、10籃板、9助攻的完美成績單,但湖人最終仍以2分落敗,並且輸掉了系列賽。

最終金塊拿下總冠軍,並在冠軍遊行時總教練馬龍(Michael Malone)被介紹為「湖人的爸爸」,兩隊也因此結下梁子,詹姆斯也在個人IG回嗆馬龍寫道:「你似乎很在意我?」

湖人季前熱身賽2勝4敗,詹姆斯打了3場平均13.6分,在邁入生涯第21個賽季前,詹姆斯接受美國媒體《ESPN》訪問時說:「我就是不斷地替自己做好準備,我每天腦中都還是想著歐布萊恩盃(總冠軍獎盃),我們絕對可以成為一支非常優秀的球隊。」

湖人總教練漢姆(Darvin Ham)也公布了開幕戰的先發5人,除了雙核心詹姆斯、戴維斯(AnthonyDavis)外,還有羅素(D'Angelo Russell)、里夫斯(Austin Reaves),普林斯(Taurean Prince)則是頂替還有傷在身的范德比爾特(Jarred Vanderbilt)。

今年底就要滿39歲的詹姆斯提到,「我花了幾個月的時間康復,現在我能做到上季季後賽做不到的事情,這種感覺很棒,我的速度回來了,就像是一台找回馬力的跑車。」

保羅和杜蘭特分別換了新東家。 法新社

另一場金州勇士在25日早上10時主場迎戰鳳凰城太陽的比賽同樣有看點,杜蘭特(Kevin Durant)將是首度在「有球迷」的情況下踏進勇士新主場大通中心(Chase Center)。

杜蘭特在2016至2019年效力過勇士3個賽季,並幫球隊拿下2次總冠軍。2020-21年球季已轉隊到布魯克林籃網的杜蘭特首度回到勇士主場,不過當時因為新冠肺炎疫情影響閉門舉行。

杜蘭特去年季中被交易到太陽,今年休兵期間太陽又交易來比爾(Bradley Beal)和布克(Devin Booker)組成3巨頭,巧合的是,太陽送走的38歲老將保羅(Chris Paul),新東家就是勇士。

邁入生涯第19個賽季的保羅,生涯開幕戰戰績13勝5敗,不過生涯1214場全都打先發的保羅,從熱身賽來看,有機會要在勇士首度擔任替補帶領第2套陣容上場比賽。

勇士和太陽在季前熱身賽同為4勝1敗,顯示2隊都調整得不錯,勇士在格林(Draymond Green)受傷缺席的情況下,意外打出庫明加(Jonathan Kuminga)的身價,他在熱身賽平均繳出21.8分,在所有球員中排名第2。

Opening week is going to be fun 🍿#NBAonTNT returns Oct. 24th! pic.twitter.com/gHRCgD2tC5