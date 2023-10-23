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NBA／現役最老球員仍處巔峰 詹姆斯盼帶湖人重回王座

中央社／ 綜合外電報導
詹姆斯邁向生涯第21個賽季。 美聯社
詹姆斯邁向生涯第21個賽季。 美聯社

即將滿39歲的NBA超級巨星詹姆斯（LeBron James）在聯盟待了20個賽季，他希望能夠在即將開始的新球季，帶領湖人隊超越塞爾蒂克隊，拿下破紀錄的第18座NBA總冠軍。

法新社報導，湖人隊上個賽季在西區決賽中遭丹佛金塊隊全面擊潰後，詹姆斯心情低落，暗示可能退休。

不過整個夏天的休息，加上湖人隊的新陣容調整，新球季讓詹姆斯十分樂觀。湖人隊將在台北時間25日上午於丹佛進行客場作戰，並以此開啟新的賽季。

詹姆斯重新燃起的決心在季前熱身賽中表現地最為明顯。伍德（Christian Wood）是休賽期間湖人隊新添的援手之一，他透露詹姆斯通常都是第一個到達訓練場的球員。

伍德決心給人留下好印象，他說他最近提前到達聖地牙哥（San Diego）一個球員自行舉辦的訓練營，結果發現詹姆斯早已搶先一步。

伍德向美國體育頻道《ESPN》表示：「我試圖成為第一個到場的人，結果我看到的第一個人竟是詹姆斯，他已經練得滿頭大汗了。」

與此同時，湖人隊總經理佩林卡（Rob Pelinka）表示，今年12月即將年滿39歲的詹姆斯，一直「像新秀一樣」自我訓練。

佩林卡說，「他（詹姆斯）始終都在早上6點就開始訓練」，「這個休賽期間，他待在我們大樓的時間可能與其它球員一樣多。」

「對於他效力過的任何一支球隊來說，詹姆斯的訓練基調都很一致，他的練習說明了一切。」

在伊古達拉（Andre Iguodala）退休之後，詹姆斯將以NBA最年長現役球員的身分進入新賽季，但是從他在2022-23年賽季的統計數據顯示，在健康和火力旺盛的情況下，詹姆斯的個人能力仍是聯盟中的佼佼者。

去年，詹姆斯在55場比賽場均貢獻達28.9分、8.3個籃板和6.8次助攻，幾乎將湖人隊帶進總冠軍賽；此外，他在上個賽季中也超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），成為NBA歷史得分王。

然而，湖人隊的管理階層也注意到，即使詹姆斯能在球場征戰這麼多年，這位4屆總冠軍賽MVP也無法僅靠一人之力帶領球隊。

因此，湖人隊重組後的核心陣容增加了進攻深度，並期待鋼鐵般的防守可以扭轉上個賽季的頹勢。球隊除了伍德之外，還引進了文森（Gabe Vincent）、普林斯（Taurean Prince）、瑞迪許（Cam Reddish）和海斯（Jaxson Hayes）等球員。

湖人總教練漢姆（Darvin Ham）說：「我們增加了許多深度，很多有技術、體型和運動能力的球員。我期待所有這些都能結合在一起。」

與此同時，詹姆斯相信湖人隊已經作好奪冠準備。湖人隊上次奪冠是在受疫情影響的2019-20球季，如果這個球季能再多一座獎盃，就能以18次總冠軍成績超越宿敵波士頓塞爾蒂克隊，成為NBA總冠軍紀錄的唯一保持者。

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