NBA／現役最老球員仍處巔峰 詹姆斯盼帶湖人重回王座

即將滿39歲的NBA超級巨星詹姆斯(LeBron James)在聯盟待了20個賽季,他希望能夠在即將開始的新球季,帶領湖人隊超越塞爾蒂克隊,拿下破紀錄的第18座NBA總冠軍。

法新社報導,湖人隊上個賽季在西區決賽中遭丹佛金塊隊全面擊潰後,詹姆斯心情低落,暗示可能退休。

不過整個夏天的休息,加上湖人隊的新陣容調整,新球季讓詹姆斯十分樂觀。湖人隊將在台北時間25日上午於丹佛進行客場作戰,並以此開啟新的賽季。

詹姆斯重新燃起的決心在季前熱身賽中表現地最為明顯。伍德(Christian Wood)是休賽期間湖人隊新添的援手之一,他透露詹姆斯通常都是第一個到達訓練場的球員。

伍德決心給人留下好印象,他說他最近提前到達聖地牙哥(San Diego)一個球員自行舉辦的訓練營,結果發現詹姆斯早已搶先一步。

伍德向美國體育頻道《ESPN》表示:「我試圖成為第一個到場的人,結果我看到的第一個人竟是詹姆斯,他已經練得滿頭大汗了。」

與此同時,湖人隊總經理佩林卡(Rob Pelinka)表示,今年12月即將年滿39歲的詹姆斯,一直「像新秀一樣」自我訓練。

佩林卡說,「他(詹姆斯)始終都在早上6點就開始訓練」,「這個休賽期間,他待在我們大樓的時間可能與其它球員一樣多。」

「對於他效力過的任何一支球隊來說,詹姆斯的訓練基調都很一致,他的練習說明了一切。」

LeBron James is the most consistent athlete in human history. pic.twitter.com/rkpnJmMft8

在伊古達拉(Andre Iguodala)退休之後,詹姆斯將以NBA最年長現役球員的身分進入新賽季,但是從他在2022-23年賽季的統計數據顯示,在健康和火力旺盛的情況下,詹姆斯的個人能力仍是聯盟中的佼佼者。

去年,詹姆斯在55場比賽場均貢獻達28.9分、8.3個籃板和6.8次助攻,幾乎將湖人隊帶進總冠軍賽;此外,他在上個賽季中也超越賈霸(Kareem Abdul-Jabbar),成為NBA歷史得分王。

然而,湖人隊的管理階層也注意到,即使詹姆斯能在球場征戰這麼多年,這位4屆總冠軍賽MVP也無法僅靠一人之力帶領球隊。

因此,湖人隊重組後的核心陣容增加了進攻深度,並期待鋼鐵般的防守可以扭轉上個賽季的頹勢。球隊除了伍德之外,還引進了文森(Gabe Vincent)、普林斯(Taurean Prince)、瑞迪許(Cam Reddish)和海斯(Jaxson Hayes)等球員。

湖人總教練漢姆(Darvin Ham)說:「我們增加了許多深度,很多有技術、體型和運動能力的球員。我期待所有這些都能結合在一起。」

與此同時,詹姆斯相信湖人隊已經作好奪冠準備。湖人隊上次奪冠是在受疫情影響的2019-20球季,如果這個球季能再多一座獎盃,就能以18次總冠軍成績超越宿敵波士頓塞爾蒂克隊,成為NBA總冠軍紀錄的唯一保持者。

Most NBA Finals appearances 🤯



Lakers - 32

Celtics - 22

Warriors - 12

LeBron James - 10



No other franchise has more than 10 appearances! pic.twitter.com/1tpkSQyW8t