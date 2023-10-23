NBA／離隊後首度在勇士主場打球 KD：與灣區球迷已建立連結

新賽季將在本周三點燃戰火，太陽要作客勇士主場，這會是杜蘭特（Kevin Durant）離開灣區後首度在勇士主場出賽，他受訪時也回憶在這座球場打球的時光。

杜蘭特2016年重磅加盟勇士，震驚全聯盟。他幫助勇士連奪兩季冠軍，2018-19賽季勇士尋求三連霸，杜蘭特卻在季後賽第二輪G5受傷，總冠軍賽G5他決定復出，但比賽中阿基里斯腱斷裂退場，勇士最終無緣冠軍，杜蘭特也在夏天轉戰籃網隊。

本周三太陽將前往勇士主場大通中心展開新賽季，這將是他2019年離開勇士後，首度在勇士主場打球，對此他表示，「那裡有些不可思議的時刻，我和灣區球迷已建立不需用言語形容的連結。我認為在我加盟勇士前，他們就開始支持我，等我成為勇士一員後，他們更努力支持我和我的隊友，大家都感受到為勇士效力的感覺。」

杜蘭特雖動刀解決阿基里斯腱傷勢，但近年出勤率仍不高，2020-21年賽季只打35場、2021-22年賽季55場，上季只有47場。不過他仍對輪休表達不屑，「有些糟糕事就是會發生，嘗試避免我受傷或不讓我上場，我真的不知道有何好處，讓我上場打球就好。」

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