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NBA／太陽15人名單定案？溫萊特、強森被踢出「爭冠列車」

聯合新聞網／ 綜合報導
強森(右)。 法新社
強森(右)。 法新社

太陽日前透過三方交易送走艾頓（Deandre Ayton），得到諾基奇（Jusuf Nurkic）、李特（Nassir Little）、強森（Keon Johnson）及艾倫（Grayson Allen），正式球員名單一口氣衝到17人。繼先前裁掉溫萊特（Ish Wainright）後，今天傳出強森也被踢出「爭冠列車」。

太陽宣布裁掉溫萊特後，拓荒者昨天也裁掉諾克斯（Kevin Knox）並認領溫萊特。據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）今天報導，太陽將裁掉強森，他2021年選秀會首輪第21順位被快艇選進，季中就被交易到拓荒者，在拓荒者只打1年半又被送走。

身高196公分的強森，臂展有203公分，當年在新秀聯合試訓中展現驚人的彈跳能力，以48吋彈跳高度打破紀錄。不過他進入聯盟後找不到定位，且投籃表現不佳，上季為拓荒者打40場，平均只打10.4分鐘，累積4.7分1.5助攻1.1籃板，投籃命中率37.6%。

太陽本季首戰將在本周三開打，對手是勇士隊。目前太陽正式球員正好滿15人，熱身賽表現不佳的小寶兒（Bol Bol）及因傷高掛免戰牌的李（Damion Lee）有望留隊。雙向球員則有2人，還有1個名額。

太陽

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