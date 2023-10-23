NBA／柯林斯兩年3500萬美元續約 馬刺年輕軍團漸成形
馬刺官方正式宣布，已經和禁區大將柯林斯（Zach Collins）達成一份兩年3500萬美元的合約，將會在馬刺待到2025-26年賽季。
現年25歲的柯林斯是在2021年以三年2200萬美元的合約加盟馬刺，上季他繳出11.6分6.4籃板2.9助攻，創下生涯新高，也讓他獲得球團的續約肯定。報導指出，柯林斯這份合約為全額保障，且沒有包含球員選項或球隊選項。
柯林斯成為馬刺今年休賽季繼瓦賽爾（Devin Vassell）和瓊斯（Tre Jones）之後第3位完成續約的球員，加上超級新秀法國怪物溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的進駐，年輕一代的馬刺軍團已逐漸成形。
先前接受採訪時，柯林斯表示自己或許可以跟溫班亞瑪成為天作之合的搭檔。
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