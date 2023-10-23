NBA／2023-24新賽季戰火點燃 金鹿綠陽湖勇6強爭霸

籃球迷熱情期待的NBA 2023-24年賽季，本週將重燃戰火！本季被視為有最高奪冠機會的6大強權中，有4隊來自西區。

上季拿下隊史第一個NBA冠軍的丹佛金塊隊，原班人馬出戰被公認是聯盟最強隊伍，隨後有三星坐鎮的鳳凰城太陽，以及湖人、勇士。東區則由夏季戰力大幅調整的「綠衫軍」塞爾蒂克與公鹿領銜，而上季東區冠軍熱火則因補強失利，不被看好。

球迷等待已久的NBA新賽季會在台灣時間本週三打響，而本季戰況分佈又是西區較為強勢，外媒普遍認為衛冕冠軍隊丹佛金塊繼續宰制聯盟。

太陽三巨頭合體展現驚人氣勢。 路透社

根據《今日美國》報導，上賽季拿到隊史首座NBA冠軍的金塊，在休賽期未有過多改變，以近乎原班人馬班底回歸，在世界上最無敵的進攻武器「小丑」約柯奇（Nikola Jokic）帶領下，金塊保有很高的下限，而持續突破的關鍵在二哥穆雷（Jamal Murray）的發揮。

西強東弱顯示在聯盟前6強，有4隊來自西區，公認龍頭金塊外，鳳凰城太陽的三星也不容忽視，由杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、比爾（Bradley Beal）組成的攻擊陣容相當可怕。

在雙星帶領之下，全面補強的湖人盼重返總冠軍賽。 美聯社

雖然比爾被質疑與布克球風打法重疊，但按照進階數據，不讓比爾負擔過重持球組織情況下，他在無球與定點三分能力預期能幫到太陽，雙核驅動可能解放杜蘭特的投射。

西區另外兩強則是老字號湖人與勇士，這2支球隊都擁有NBA頂級老將，前者有年紀最大、但仍舊強悍的詹姆斯（LeBron James），後者還是有浪花兄弟柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）壓陣。

柯瑞(左)與保羅搭檔後場。 美聯社

湖人在季後賽能走多遠仍看詹姆斯與戴維斯（Anthony Davis）的健康程度，但全員皆兵確保了球隊深度和實力；而勇士夏季獲得傳奇控衛保羅（Chris Paul），這讓球迷極其期待他們能擺出「終極五小」陣容，分別是浪花兄弟、保羅、維金斯（Andrew Wiggins）、格林（Draymond Green）。

東區雙強分別為公鹿與塞爾蒂克，這2支東區勁旅普遍被認為是NBA強權中的前段班。公鹿在夏季交易「梭哈」，送走頂級後場哈勒戴（Jrue Holiday）、獲得里拉德，動作之大震撼全聯盟。

安戴托昆波(左)和里拉德的節合點燃公鹿重奪王座的希望。 路透通訊社

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與里拉德上季場均得分都破30，組成NBA最可怕的雙星，而且這兩人技能組相當互補，里拉德的無解外線與字母哥的油漆區破壞力能起到加成效應。

公鹿少了攻守一體的哈勒戴，最直接的隊形缺陷就是防守，但他們選擇以更誇張的火力，試圖突破攻守均衡的上限。

本就有探花雙核泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）的綠衫軍，看著同區勁敵公鹿持續補強，也選擇在休賽季出大招。他們補進波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），並且透過交易接收離開公鹿的哈勒戴，加上去年入選年度防守第二隊的懷特（Derrick White），綠衫軍能組出五大球星的先發陣容。

哈勒戴進駐綠衫軍，攻防體系更完整。 法國新聞社

單看紙面戰力，東區雙強無論是球星、經驗、攻守強度還是陣容深度，恐怕全聯盟內只遜於金塊。

而東區去年冠軍、NBA亞軍的熱火隊則相對令人失望。今夏一直幻想里拉德的他們最終補強失敗，還走了史特魯斯（Max Strus）、文森（Gabe Vincent）等射手，相比同區勁敵都在軍備競賽，熱火的開季預期直直落。

至於最值得期待的黑馬球隊則是西區的國王隊，據報導，國王屬於聯盟進攻數一數二的隊伍，雙人組福克斯（De'Aaron Fox）與沙波尼斯（Domantas Sabonis）又獲得一年經驗。

NBA新賽季首日2戰都是龍爭虎鬥，台灣時間週三早晨7點半，由衛冕軍金塊對決詹皇的湖人，10點則是「終極五小」勇士對決三巨頭太陽，籃球季即將重磅回歸！

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