NBA／溫班亞瑪引爆巨大關注度 波總：類似當年詹姆斯
早在投入NBA選秀之前，來自法國的天才長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）以其無比的天賦條件，早已轟動整個籃壇；隨著他以狀元郎身份投入馬刺懷抱，在比賽中所展現的攻守質感更是吸引許多人駐足讚嘆不已。
身為馬刺隊史第3位狀元郎，溫班亞瑪不免都會被拿來跟兩大前輩鄧肯（Tim Duncan）和羅賓森（David Robinson）做比較，但波波維奇（Gregg Popovich）認為就時空環境背景來看，溫班亞瑪顯然是比較貼近當年掀起超級旋風的詹姆斯（LeBron James）。
「如今已經是不同的媒體時代，溫班亞瑪很早之前就已經名氣響亮，這有點像當年的詹姆斯。相較於鄧肯和羅賓森的年代，我更願意拿他來跟詹姆斯比較。」波波維奇說。
「現在媒體的鎂光燈都聚焦在溫班亞瑪的身上，我現在最需要做的事情就是更加去保護他。不過從我之前跟他的談話中，我感覺到他已經做好了心理準備，他一直在經歷這種事情。」
為了見證這位可能是未來「獨角獸」的超級新人，馬刺新賽季的主客場門票銷售情況都非常火熱。已經習慣面對這些大場面的溫班亞瑪表示：「這讓我想要去為了球迷、為這些人拚盡一切。他們所追求的就是勝利。我想要在球場上為他們付出百分之百的努力。」
EVERY HIGHLIGHT from Victor Wembanyama's electric 2023 #NBAPreseason 🎬— NBA (@NBA) October 21, 2023
📺: Spurs-Mavs || Oct. 25 || 9:30pm/et on ESPN pic.twitter.com/Rr5bJ85ekC
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