NBA／溫班亞瑪引爆巨大關注度 波總：類似當年詹姆斯

早在投入NBA選秀之前,來自法國的天才長人溫班亞瑪(Victor Wembanyama)以其無比的天賦條件,早已轟動整個籃壇;隨著他以狀元郎身份投入馬刺懷抱,在比賽中所展現的攻守質感更是吸引許多人駐足讚嘆不已。

身為馬刺隊史第3位狀元郎,溫班亞瑪不免都會被拿來跟兩大前輩鄧肯(Tim Duncan)和羅賓森(David Robinson)做比較,但波波維奇(Gregg Popovich)認為就時空環境背景來看,溫班亞瑪顯然是比較貼近當年掀起超級旋風的詹姆斯(LeBron James)。

「如今已經是不同的媒體時代,溫班亞瑪很早之前就已經名氣響亮,這有點像當年的詹姆斯。相較於鄧肯和羅賓森的年代,我更願意拿他來跟詹姆斯比較。」波波維奇說。

「現在媒體的鎂光燈都聚焦在溫班亞瑪的身上,我現在最需要做的事情就是更加去保護他。不過從我之前跟他的談話中,我感覺到他已經做好了心理準備,他一直在經歷這種事情。」

為了見證這位可能是未來「獨角獸」的超級新人,馬刺新賽季的主客場門票銷售情況都非常火熱。已經習慣面對這些大場面的溫班亞瑪表示:「這讓我想要去為了球迷、為這些人拚盡一切。他們所追求的就是勝利。我想要在球場上為他們付出百分之百的努力。」

EVERY HIGHLIGHT from Victor Wembanyama's electric 2023 #NBAPreseason 🎬



📺: Spurs-Mavs || Oct. 25 || 9:30pm/et on ESPN pic.twitter.com/Rr5bJ85ekC