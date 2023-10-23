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NBA／揮別對戰金塊低迷陰霾 湖人主帥：羅素新賽季有望爆發

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
湖人主帥對羅素(右)新賽季表現極具信心。 美聯社
湖人主帥對羅素(右)新賽季表現極具信心。 美聯社

今夏以兩年3600萬美元合約續留湖人的羅素（D'Angelo Russell），季前熱身賽展現出絕佳狀態，6場比賽皆出賽，總得分全隊最高，這樣的發揮也讓主帥漢姆（Darvin Ham）讚嘆不已。

「我看到他在這個休賽季的訓練中付出了巨大努力，我預估他將會打出職業生涯非常重要的一個賽季，」漢姆說，「他在上季對金塊的系列賽中表現有些掙扎，沒能打出應有的水準。他想幫助我們獲勝，從熱身賽階段始他就開始全力以赴。」

談到熱身賽的球隊表現，漢姆則表示：「我們的先發組合和主力陣容打得不錯，對於進攻時機的選擇和創造機會的能力讓我印象深刻。這幾場打下來，我認為我們在進攻端找到足夠的默契，但籃板保護和防守依然有很大的提升空間。」

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