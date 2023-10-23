NBA／以色列前鋒與巫師提前續約 4年5500萬完全保障
據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，巫師隊以色列前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）和球隊簽下4年5500萬美元的提前續約合約，新賽季將在攻守兩端扮演更重要角色。
巫師在2020年選秀會以首輪第9順位，選進身高206公分的阿夫迪賈。他在2021-22賽季82場全勤，該季只有5人辦到。他上賽季出戰76場有40場先發，平均拿到9.2分、6.4籃板、2.8助攻，整體命中率43.7%、三分球命中率29.7%。
據巫師隨隊記者羅賓斯（Josh Robbins）消息，這份4年5500萬美元合約完全保障，沒任何激勵獎金、球隊選項及球員選項。
阿夫迪賈擁有以色列和塞爾維亞雙重國籍，參加NBA選秀前曾效力以色列特拉維夫馬卡比俱樂部。日前巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」突襲以色列，阿夫迪賈也有發長文聲援以色列。
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