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NBA／亞當斯膝傷本季提前報銷 灰熊禁區戰力拉警報
2023-24賽季即將開打，灰熊隊卻傳出壞消息，當家中鋒亞當斯（Steven Adams）因右膝舊傷需動手術，本賽季提前報銷。
亞當斯今年1月底對太陽隊比賽中扭傷右膝後十字韌帶，剩餘比賽只能作壁上觀，灰熊雖打進季後賽，但首輪就被湖人隊淘汰。亞當斯日前在熱身賽復出共打2場，累積上場27分鐘，拿到9分10籃板，表現不如預期。
灰熊球團指出，非手術治療為解決膝蓋傷勢不穩定情況。經醫療團隊評估，亞當斯決定動刀根治傷勢，預計整季報銷，2024-25年賽季才能復出。
灰熊本季將面臨缺兵少將的困境，大前鋒克拉克（Brandon Clarke）因左腳阿基里斯腱撕裂傷歸期仍未定，球星莫蘭特（Ja Morant）因持槍風波被禁賽25場，恐難複製上季例行賽51勝31敗西區第2的佳績。
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