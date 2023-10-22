NBA／哈登交易案難進展 76人要價過高恐成主因

費城當地記者龐貝（Keith Pompey）近日在文章中提到了有關哈登（James Harden）的交易情況。他點出了76人與快艇談判的底線，除非對方願意把曼恩（Terance Mann）放進包裹中，否則球團方面是不會考慮交易。

而快艇方面的立場也十分強硬，把曼恩視為非賣品，主帥泰隆魯（Tyronn Lue）更公開表示曼恩將是新賽季的先發人選。

雖然與快艇談判的這條路看起來遇到阻礙，不過龐貝透露熱火和公牛或許會成為另外可以預期的交易夥伴。龐貝認為熱火是一支具備競爭力的球隊，很可能會成為三方交易的一部分。

「現在你還不能完全排除熱火成為哈登下家的可能性，因為他們想贏。但對費城來說，得想想能夠從這筆交易中獲得什麼。」龐貝說。

76人可能需要透過交易從熱火得到一些東西，然後再以這作為籌碼去交換其他的東西。老將羅瑞（Kyle Lowry）即將到期的2960萬美元合約將有助於匹配哈登的價碼；此外，羅瑞和格林（Danny Green）、諾斯（Nick Nurse）曾經合作過病一起奪冠。「他對於諾斯的體系肯定非常了解。」

至於公牛則是要看他們新賽季的表現而定，倘若沒有達到既定目標，他們可能會選擇重建這條路。到了那個時候，76人方面將會觀察公牛是有否意願換取合約即將到期的哈登，甚至是同意三方交易。

雖然這一切到目前為止都只是處於捕風捉影的階段，但哈登賣我風波短期內可能似乎也看不到落幕的那一天。龐貝表示，有許多球隊都認為76人要價太高了，要求得到的回報太多了。

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